為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    疑北韓農民遺體漂至南韓 統一部籲：下月板門店移交

    南韓統一部29日證實，計畫下月5日將在該國西海岸發現的1具疑似北韓居民遺體，透過板門店移交北韓。圖為板門店非軍事區。（法新社資料照）

    南韓統一部29日證實，計畫下月5日將在該國西海岸發現的1具疑似北韓居民遺體，透過板門店移交北韓。圖為板門店非軍事區。（法新社資料照）

    2025/07/29 14:54

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部發言人具炳杉29日證實，計劃下月5日將在該國西海岸發現的1具疑似北韓居民遺體，透過板門店移交北韓。

    《韓聯社》報導，具炳杉表示，南韓政府6月21日在仁川市江華郡的席毛島海岸發現1具疑似北韓居民遺體，並將其安置在附近醫院。

    具炳杉稱，基於人道和同胞手足之情，計劃將遺體和遺物於8月5日下午3時在板門店移交給北韓，希望盡快獲得答覆。

    據悉，遺體被發現時攜帶臨時身分證明，證件上記載著該男性出生於1988年10月，名叫高成哲（音譯），是居住在北韓黃海北道衿川郡江北裏的農民。

    由於兩韓之間的聯絡管道已被平壤切斷，南韓統一部只能透過媒體公布等方式，向北韓通知移交遺體計劃。

    統一部官員接受《韓聯社》採訪時指出，已透過聯合國軍司令部多次向北韓告知發現遺體的情況和移交意願。但北韓方面迄今沒有回應，若遲至8月5日仍拒絕表態，遺體將根據南韓地方政府的「無親屬死亡人員葬禮流程」進行火化。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播