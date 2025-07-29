疑北韓農民遺體漂至南韓 統一部籲：下月板門店移交

南韓統一部29日證實，計畫下月5日將在該國西海岸發現的1具疑似北韓居民遺體，透過板門店移交北韓。圖為板門店非軍事區。（法新社資料照）

2025/07/29 14:54

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓統一部發言人具炳杉29日證實，計劃下月5日將在該國西海岸發現的1具疑似北韓居民遺體，透過板門店移交北韓。

據《韓聯社》報導，具炳杉表示，南韓政府6月21日在仁川市江華郡的席毛島海岸發現1具疑似北韓居民遺體，並將其安置在附近醫院。

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具炳杉稱，基於人道和同胞手足之情，計劃將遺體和遺物於8月5日下午3時在板門店移交給北韓，希望盡快獲得答覆。

據悉，遺體被發現時攜帶臨時身分證明，證件上記載著該男性出生於1988年10月，名叫高成哲（音譯），是居住在北韓黃海北道衿川郡江北裏的農民。

由於兩韓之間的聯絡管道已被平壤切斷，南韓統一部只能透過媒體公布等方式，向北韓通知移交遺體計劃。

統一部官員接受《韓聯社》採訪時指出，已透過聯合國軍司令部多次向北韓告知發現遺體的情況和移交意願。但北韓方面迄今沒有回應，若遲至8月5日仍拒絕表態，遺體將根據南韓地方政府的「無親屬死亡人員葬禮流程」進行火化。

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