哈佛大學傳出妥協了！ 擬向川普政府支付148億元解決糾紛

美國總統川普和哈佛大學槓上，目前傳出哈佛將支付5億美元來解決糾紛。（美聯社）

2025/07/29 14:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普和哈佛大學槓上，指責其具有反猶太主義、與中國存在關聯並影響到了國家安全，一度禁止哈佛外籍學生入境，目前傳出哈佛將支付5億美元（約新台幣148億元）來解決這次的紛爭。

《紐約時報》最先從4名知情人士那裏接獲這則消息，指稱繼哥倫比亞大學上週同意向川普政府支付2.21億美元（約新台幣65.6億元）後，哈佛大學也打算做出妥協．不過金額是2倍多。

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知情人士透露，哈佛大學不願意「直接」向聯邦政府支付這筆錢，因此雙方的談判還在進行中，但無論如何，哈佛大學目前偏向是和川普達成協議，以免在其任期內遭遇更多的麻煩。

據了解，川普政府已把哥倫比亞大學的協議當成模板，用來要求其他因違反聯邦法律被盯上的學校。哥大的2.21億美元當中有2億（約新台幣59.4億元）會直接交給財政部，由白宮決定該如何使用。

白宮發言人菲爾茲（Harrison Fields）28日表示，當局相信哈佛最終會轉變態度並支持總統的想法，雙方透過真誠的談判完全有可能達成協議。

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