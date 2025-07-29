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    命大！日男為撿手機從橋上墜海 隨波漂流4小時奇蹟獲救

    日本岡山縣倉敷市發生1起墜海事件，1名27歲男子凌晨外出到橋上散步，期間他為了撿掉落的手機，不慎失足落海，並隨波漂流至瀨戶內海。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    日本岡山縣倉敷市發生1起墜海事件，1名27歲男子凌晨外出到橋上散步，期間他為了撿掉落的手機，不慎失足落海，並隨波漂流至瀨戶內海。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

    2025/07/29 15:23

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本岡山縣倉敷市發生1起墜海事件，1名27歲男子凌晨外出到橋上散步，期間他為了撿掉落的手機，不慎失足落海，並隨波漂流至瀨戶內海。海上保安廳透露，男子在墜海4小時左右，幸運被路過的船隻注意到，因此奇蹟獲救。

    綜合日媒報導，根據海上保安廳的調查，這名男性上班族在27日深夜外出，他一邊喝酒一邊散步，並在11點半左右走到倉敷港大橋中間。男子向警方表示，他散步期間手機掉落到橋底，他為了撿回手機，未料整個人直接墜入海中，當時他有試圖自行游回岸邊，然而因為水流太強，讓他無法順利前進，最終他決定維持漂浮姿勢隨波漂流。

    海上保安廳透露，男子當時墜海的位置，水深約5至6米，並在海中漂流長達4小時、離岸數公里遠。所幸昨（28）日凌晨1艘船隻出海後，船員注意到海中疑似有人溺水，立即前往男子所在位置將他救起，男子當時有意識，送醫後確認沒有生命危險。

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