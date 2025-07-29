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    中國應對人口老化危機 向父母提供補貼促進生育

    中國政府28日推出旨在提高生育率的補貼政策，以應對人口老化危機。（法新社）

    中國政府28日推出旨在提高生育率的補貼政策，以應對人口老化危機。（法新社）

    2025/07/29 14:01

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國政府28日推出旨在提高生育率的補貼政策，將為每名3歲以下子女每年提供3600人民幣（約台幣1.4萬元）補貼。此計畫是中國應對人口老化危機新舉措，將為每位子女父母提供最高1萬800人民幣（約台幣4.4萬元）補貼。

    根據《BBC》報導，自從近十年前共產黨廢除備受爭議的獨生子女政策後，中國生育率一直在下降。在中國面臨人口危機之際，中國多省企圖透過補貼，以鼓勵人們生育更多孩子。

    中國媒體聲稱，28日推出的計畫將幫助約2千萬個家庭承擔撫養孩子費用。此政策將從今年初開始追溯執行。2022年至2024年期間出生子女的家庭，也可申請部分補助。

    中國之前也推出過努力提高生育率的措施。中國北方城市呼和浩特3月開始為至少生育3個孩子的夫婦，提供每胎最高10萬人民幣（約台幣41.3萬元）補助。位於首都北京東北部的瀋陽市，向當地有3個3歲以下孩子的家庭每月提供500人民幣（約台幣2069元）補助。

    據中國育娃人口研究所研究，相對而言，中國是世上生育成本最高國家之一。研究發現，在中國養育1個孩子到17歲，平均需要花費7.57萬美元（約台幣224.9萬元）。

    中國1月官方數據顯示，2024年中國人口連續第三年下降。根據中國統計局數據，2024年中國出生嬰兒數量為954萬人。中國14億人口正在快速老化，加劇其人口困境。

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