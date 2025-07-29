中國百萬網紅遭友設局殘殺！遺體躺2年未下葬「全因嫌犯翻供」

中國網紅羅大美生前照片。（擷取自極目新聞）

2025/07/29 13:52

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕擁有百萬粉絲的中國反串網紅羅大美，2023年遭劫財並殘忍斷頸殺害，其妹妹哭訴，案發至今2年，哥哥的遺體已停放在太平間752天，無法入土為安，全因嫌犯翻供。案件預計今天（29日）第2次開庭。

綜合媒體報導，羅大美本名姓尚，生前因男扮女裝走紅，卻不幸在2023年7月遭朋友設局劫財殺害，不僅脅迫羅大美轉帳216萬人民幣（約台幣880萬元），並劫走首飾、手錶等財物。

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經法醫鑑定，羅大美死因為頸部遭鈍器攻擊，導致窒息及頸動脈離斷、頸椎分離死亡。3名嫌犯後續落網，檢方以故意殺人罪起訴3人。

不料，今年（2025年）2月首次開庭時3名被告全數翻供，聲稱羅大美是「意外死亡」，還稱羅大美是「自願轉帳」，甚至稱所得財物都是「贗品」，令家屬非常不滿，羅大美的母親更在庭上激動發抖，痛斥嫌犯毫無悔意。家屬稱，就是被告不認同鑑定結果，導致羅大美的遺體停放在太平間，遲遲無法下葬。

羅大美妹妹昨天（28日）悲痛表示，由於哥哥遺體還在太平間，家人至今仍無法辦理後事，「現在哥哥已經在太平間待了752天了，自己看過遺體照片，但不想再去太平間看了，希望記住哥哥最後的樣子是舞台上閃閃發光的樣子。」

家屬則透露，本次開庭將提交新的證據，期望能影響量刑結果。

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