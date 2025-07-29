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    華裔婦人前院種「天然植物」 紐約官員嫌「太醜」險開罰近6萬元

    美國紐約一名華裔婦人的庭院因「太醜」，差點被罰2000美元。（擷取自@shanghaidaily/X）

    美國紐約一名華裔婦人的庭院因「太醜」，差點被罰2000美元。（擷取自@shanghaidaily/X）

    2025/07/29 15:19

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約長島地區紐海德帕克村（New Hyde Park）一名華裔婦人將自家前院草坪改造成原生植物，但被當地政府以「過於醜陋、不符規定」為由開罰，罰金高達2000美元（約新台幣5.9萬元）。

    據《CBS News》報導 ，該名婦人張希琳（音譯，Xilin Zhang）利用350美元（約新台幣1萬元）的地方補助金，將前院草坪打造成有益環境的原生植物，吸引大量蜜蜂、蝴蝶及鳥類造訪，她認為這讓本來單調的草地變得更有生態價值。然而，地方官員卻不認同這番改造，直指其景觀「太醜」，並向她開出高達2000美元的罰單。

    紐海德帕克村長德瓦內（Christopher Devane）更直言，「當醜到讓人難以招架時，就必須直接說出來，那個前院看起來太糟糕了。」張希琳為此前後進出法院4次，最終雙方達成和解。她同意將植物高度控制在4英尺（約1.2公尺）以下，村方則撤回罰單。儘管對此結果表示滿意，德瓦內仍強調「這不是一個折衷的例子」。

    這場爭議也凸顯地方政策與永續理念的衝突。支持張希琳的非營利組織「野化長島」（Rewild Long Island）指出，原生植物不僅有助雨水吸收，還能提供鳥類及昆蟲天然的棲息地。與傳統草坪2英寸（約5公分）的淺根相比，原生植物根系最深可達15英尺（約4.5公尺），吸水能力多出十倍。

    水利專家葛萊曼（Mindy Germain）則指出，大片綠色草坪雖美觀，卻大量消耗蓄水層資源，而天然花園不僅看起來漂亮，還能保護飲用水。事實上，除了紐約，包括威斯康辛州綠灣、俄亥俄州辛辛那提、華盛頓州貝爾維尤等城市，已陸續修法推動原生植物地景政策。

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