以人權組織控在加薩實施種族滅絕 以政府駁只會攻擊恐怖份子

以色列2大人權組織聯合指控政府在加薩實施種族滅絕。（美聯社）

2025/07/29 13:15

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列人權組織「B'Tselem」（意謂按照上帝的形象）以及以色列醫師人權協會（PHRI）於28日發表聯合聲明，首度指控政府在加薩戰爭中的行為，已構成讓巴勒斯坦人民種族滅絕。

據《BBC》報導，B'Tselem執行董事諾瓦克（Yuli Novak）於28日的記者會上表示，對於以色列政府在加薩的所作所為，該組織已整理成1份長達88頁的文件，內容提到在審查政府對於加薩的政策以及襲擊的目標後，可以推斷以色列政府正在故意摧毀加薩地區的巴勒斯坦社會。

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以色列醫師人權協會也以健康為重點整理1份65頁的報告，內容指出軍方正以醫療系統為攻擊目標，試圖破壞醫院設備以及殺死醫護人員。該協會執行董事沙萊夫（Guy Shalev）痛批，此行為已構成種族滅絕，此時沉默絕非良策，這不僅僅是法律或是政治上的問題，全球醫護界都應該為此展開行動。

而在2大人權組織合作調查後，發現政府自2023年10月7日哈馬斯對以色列發動攻擊時便展開布局，當時以色列政府在回應攻擊時採取極端的意識形態，並強輸人民對巴勒斯坦人非人化的印象。

他們補充，這是政府為了使以色列民眾對所有巴勒斯坦人感到恐懼，並明示他們應該對發起戰爭負責任，故這場戰爭並非是偶發產生，而是以色列政府針對加薩的惡意攻擊政策。對此，以色列政府發言人駁斥這些指控，並聲稱軍方只會對恐怖份子展開攻擊。

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