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    美監獄6名員工遭指控 涉囚犯死亡與襲擊事件

    美國阿拉巴馬州一家監獄6名員工，因涉及精神病患者米切爾死亡事件而被指控。（美聯社）

    美國阿拉巴馬州一家監獄6名員工，因涉及精神病患者米切爾死亡事件而被指控。（美聯社）

    2025/07/29 12:10

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國阿拉巴馬州一家監獄6名員工，因涉及精神病患者米切爾（Tony Mitchell）死亡事件而被指控。米切爾在被關押於一間混凝土牢房2週後死於低溫症。另外這6名員工中，還有人被指控涉及襲擊其他囚犯。

    根據《美聯社》報導，28日公佈的起訴書是與米切爾2023年在沃克縣（Walker）監獄服刑後死亡的最新一輪指控。共有20人遭到指控或認罪。

    最新的起訴書指控，包括監獄長和主管在內6名工作人員。他們被指試圖「非法懲罰監獄中的被拘留者，以懲罰其不當行為」。

    6人中有5人被控剝奪米切爾權利，包括剝奪他的人道待遇、住所、衛生設施和醫療保健。檢察官在起訴書中強調，該犯罪行為讓米切爾死亡。

    起訴書還詳細記錄監獄內發生的一系列襲擊事件，其中3名警官因涉嫌襲擊其他囚犯而遭到指控，例如將戴著手銬的囚犯頭部猛砸在牢房地板上，或毆打越獄後被抓獲的囚犯。

    其中2名員工還被控妨礙司法公正。檢察官稱，他們向一名囚犯提供監獄外的食物，以便在其宿舍充當「執行者」，並毆打1名18歲囚犯。檢察官稱，他們後來向法院提交一封信，謊稱該「執行者」是模範囚犯，沒有攻擊性跡象。

    法庭記錄中列出的辯護律師，沒有回覆《美聯社》28日下午發送的尋求評論電子郵件。

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