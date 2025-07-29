川普鷹派大將柯伯吉定調 棄歐保台全力抗中

美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby），是第二屆川普政府中對國防戰略最具影響力的人物。（彭博資料照）

2025/07/29 11:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的國防政策圈中，一位鷹派策士正掀起一場可能徹底改變全球戰略格局的風暴。根據美國《大西洋月刊》（The Atlantic）報導，美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）主張，美國應將所有軍事資源「all-in」，全面聚焦於西太平洋，以反制中國的崛起，即便這意味著必須犧牲對歐洲與中東的承諾。

柯伯吉是第二屆川普政府中對國防戰略最具影響力的人物，他的核心論點直白而具爭議性：中國是地球上唯一有野心、有資源、有軍力，能將美國從世界超級強權寶座上拉下來的國家。因此，他認為美國若要維持其領導地位，唯一的辦法就是全力確保西太平洋的安全，即使必須以削弱對抗俄羅斯或維持在中東影響力為代價。

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《大西洋月刊》將此一戰略總結為：「為維持超級強權地位，美國或需暫時停止扮演超級強權。」這個激進的觀點，即使在川普政府內部也極具分裂性。

事實上，柯伯吉的想法經歷了轉變。在川普的第一個任期內，他撰寫的戰略文件仍主張美國應繼續試圖「面面俱到」。然而，隨著局勢演變，他的態度變得更加專注與強硬，但也因此激怒了許多敵人，包括共和黨內的傳統派，以及美國在海外的盟友。

文中指出，柯伯吉的主張，無疑將台灣置於美國國防戰略的核心。他認為，嚇阻中國侵略台灣，是美國當前最急迫的任務，任何分散注意力的行為，都將削弱美國的嚇阻可信度。

這種「中國優先」甚至「唯有中國」的國防思維，正深刻地影響著華府的戰略辯論。柯伯吉的觀點，雖被視為對歐洲與中東盟友的背棄，卻也被許多人認為是回應21世紀最大挑戰，最務實且清醒的戰略藍圖。

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