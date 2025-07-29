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    日本驚傳隨機砍人 6人輕重傷送醫

    日本茨城縣水戶市昨（28）日晚間發生1起駭人聽聞的街頭無差別砍人事件。圖為水戶市，與新聞事件無關。（美聯社）

    日本茨城縣水戶市昨（28）日晚間發生1起駭人聽聞的街頭無差別砍人事件。圖為水戶市，與新聞事件無關。（美聯社）

    2025/07/29 12:03

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本茨城縣水戶市昨（28）日晚間發生1起駭人聽聞的街頭無差別砍人事件。男性兇嫌在市中心無差別持刀攻擊路人，造成6人受傷，其中2人傷勢嚴重。警方到場後，當場逮捕了嫌犯，並以殺人未遂罪嫌進行調查。

    根據NHK報導，事發時間為當地時間28日晚上6點10分左右，地點位於水戶市南町的街道上。警方接獲報案稱，有1名男子持刀攻擊行人，並有人滿身是血倒在地上。

    根據消防單位通報，受害者共計6人，其中65歲與70歲的2名男性傷勢較重，頭部與上半身多處刀傷；另外4人則受到輕傷。所幸，傷者送醫時均意識清醒，目前生命皆無危險。

    警方當場逮捕年約48歲的犯案男子，他就住在案發現場附近。根據初步調查，男子先在居住的公寓大樓附近小巷中刺傷了1名路人，然後移至約50公尺外1條人來人往的人行道上傷害了更多人。調查結果顯示，嫌犯並不認識受害者，疑似隨機挑選目標下手，動機仍在釐清中。

    據報導，現場距離JR水戶車站約700公尺，屬於當地人潮眾多的商業區，周邊林立超市、餐廳與住宅。突如其來的攻擊造成現場一片混亂，多名民眾目擊整起過程，直呼太可怕。

    現場起出包含生存刀（Survival Knife）在內的4把具有特殊造型、殺傷力極高的刀具。警方研判，嫌犯從家中帶著刀出門後，在短短數分鐘內便發動了無差別攻擊。目前警方正針對其作案動機與詳細經過進一步調查中。

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