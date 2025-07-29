窺不見淫住持！ 釋永信方丈室被封、數十黑衣人圍守僧院

中國河南嵩山少林寺住持釋永信，近日傳出涉刑事犯罪遭官方調查。（法新社資料照）

2025/07/29 12:37

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南嵩山少林寺住持釋永信因涉嫌刑事犯罪，遭多部門聯合調查，目前少林寺官網已移除釋永信相關資訊；而突然失去住持的少林寺，現時戒備森嚴，有數十名黑衣人全天候圍守僧院，寺方人員則諱莫如深。

綜合中媒報導，少林寺管理處27日深夜發布公告，驚爆釋永信涉嫌挪用、侵占寺院鉅額資產，同時嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性維持不正當關係並育有私生子，正接受政府多部門聯合調查。消息人士透露，釋永信於25日深夜被有關部門「帶走」，26日起寺內氣氛相當緊張。

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公告發布當晚，少林寺官網首頁仍有大量釋永信相關內容。但至28日上午，除「少林僧團」中的「歷代主持」仍見「永信」字樣外，其餘內容已全部刪除。

事發後的28日上午，儘管寺內遊客如常，香火鼎盛，但少林寺中軸線上的方丈室牌匾已被拆除，整個建築被鐵皮圍住。

被問到方丈室情況，工作人員說法大相徑庭。有人說，「只是在進行維修，很多天以前就已經開始了，寺院裡其他殿也都不定期進行維修。」另有人模糊回應稱「裡邊有問題，暫時進不了」。更有僧人直言：「什麼問題，你在網上就能看到……你知道情況就行了，官方都在發布。」

據寺方工作人員表示，「方丈室是方丈用於接待VIP的地方，一般不對外開放，但遊客可以從外面看到建築外觀和牌匾。」工作人員說，「有時方丈從自己房間出來進入方丈室的路上，也能看到他。其他時間一般見不到釋永信。」

而與遊覽區僅一牆之隔的僧院，也被嚴防死守著，一些紅色偏門虛掩著，但門上貼著「遊客止步」。能通往僧院的門皆有戴著耳機的黑衣人員把守，只要有人靠近就會立刻提高警惕，但對所有問題表示「不知道」。

中午時分，數十名黑衣人員在少林寺常住院對面的非遊覽區域休息、用餐，但舉止仍異常謹慎，當被問到是在做什麼的時候，他們猶疑片刻，還自稱遊客「我們是同一個旅遊團的。」

少林寺僧院如今氣氛緊張，一些紅色偏門上貼著「遊客止步」。（擷取自鳳凰網）

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