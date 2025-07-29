達美航空降落後副駕駛馬上被捕！被指控犯下兒童性犯罪

達美航空飛行員巴格瓦加爾在舊金山機場降落後被捕。（擷自X@ULTIMAHORAENX）

2025/07/29 11:30

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國當局聲稱，在聯邦調查局廣泛調查後，達美航空1名飛行員在舊金山機場降落後被捕，被指控犯下令人震驚的兒童性犯罪。

根據《紐約郵報》報導，34歲的巴格瓦加爾（Rustom Bhagwagar）26日擔任從明尼阿波利斯起飛的達美航空2809航班副駕駛。飛機剛抵達舊金山國際機場，他就被聯邦官員戴上手銬。

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加州康特拉科斯塔縣（Contra Costa）警長辦公室28日宣布，巴格瓦加爾被控5項與1名10歲以下兒童進行口交的罪名。

巴格瓦加爾遭逮捕當下，震驚乘客和機組人員。當時大約10名警長辦公室偵探和國土安全調查局聯邦探員蜂擁而至，將巴格瓦加爾強行帶走。

機上一些人最初以為，這次逮捕與巴格瓦加爾移民身分有關，因為美國國土安全部曾參與美國總統川普的移民打擊行動。

美國國土安全部之後告訴《華盛頓郵報》，他們只是在協助當地警方執行逮捕令。

巴格瓦加爾目前仍被拘留，保釋金為500萬美元（約台幣1.4億元）。

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