美國海關私自允許毒販運毒 恐面臨終身監禁

美國2名海關與毒販私下達成交易，同意他們將裝滿毒品的非法車輛從墨西哥運往美國。（美聯社檔案照）

2025/07/29 11:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦檢察官於28日表示，有2名海關和邊境保護局官員與毒販私下達成交易，同意他們將裝滿毒品的非法車輛從墨西哥運往美國，而這2人之後恐面臨終身監禁。

據《美聯社》報導，聯邦檢察官於28日聲明，海關和邊境保護局官員加西亞（Jesse Clark Garcia）以及博尼洛（Diego Bonillo）在7月時與毒販達成交易，意圖使古柯鹼、甲基安非他命以及海洛因等管制毒品從墨西哥流入美國。

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檢察官指出，他們以簡訊溝通作為聯繫方式，並透過表情符號所組成的代碼，試圖告知毒販自己所在的檢查通道，當載滿毒品的車輛抵達時，他們會揮手示意讓他們通行。檢察官補充，目前加西亞與博尼洛均已承認多項指控，當中博尼洛爆出至少有165磅（約75公斤）的芬太尼經由他手流入美國。

檢察官最後提到，2人因收益豐厚，時常進行國內、外旅行，同時擁有許多收藏品，並規劃在墨西哥購買房地產，檢方之後將會分別對2人做出起訴，有關加西亞的審判將於9月26日舉行，而博尼洛則是11月7日，2人最高恐面臨終身監禁。

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