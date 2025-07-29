《愛的迫降》給靈感？金正恩新宣傳手法 北韓開播現實狗血劇

北韓領導人金正恩據稱正在嘗試新宣傳策略，播出暴露政權弱點的電視劇，藉此管理民眾的期望。（法新社）

2025/07/29 11:49

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩據稱正在嘗試新宣傳策略，推出一部新電視劇，內容一改過去不切實際地對該國烏托邦式的頌讚，反而如實描繪北韓廣泛存在的日常腐敗現象，還刻劃家庭衝突等。分析人士指，此舉旨在管理民眾的期望。

《華爾街日報》報導，長期以來，北韓針對民眾的宣傳內容一直單調乏味，脫離現實，電影裡的北韓人始終勤勞苦幹、豐衣足食，並對國家忠心耿耿。如今，隨著城市居民和年輕人偷偷接觸外國節目，金正恩嘗試一種不同的策略：播出暴露政權弱點的電視劇。

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這部22集電視劇《Paekhak平原的新春》（A New Spring in Paekhak Plain），劇情從一名勞動黨官員展開，他在信川郡的Paekhak農場幫助村莊提高農作物產量。他的妻子得知全家要搬到農村後大失所望，因為當地發展落後，很少有人能上大學。人們為了得到好處而行賄；還有婦人因「門當戶對」問題，要求貧女離開自己的兒子。

這種情節罕見觸及北韓城市和農村之間的社會差距，以及對貪腐官員普遍存在的不信任；此外還涉及黯然心碎情節的愛情支線，通常，北韓電視劇中人物流露的情感主要都是對黨的理想和忠誠。

更重要的是，該劇展現政府並非盡善盡美，但仍貼近民眾，積極解決該國從糧食匱乏到社會差距等困境。

北韓官方媒體報導，該劇深受國內觀眾喜愛，「最重要的是因為它真實地反映了生活。」研究俄羅斯和北韓問題的南韓東西大學（Dongseo University）副教授Chris Monday說：「我們從未見過對黨內失誤和個人過失如此直白的描繪。」

分析人士表示，這樣的內容反映出金正恩旨更廣泛的行動，旨在承認不足，以維持統治的合法性。

據去年10月一篇官方媒體報導，在北韓努力從洪災中恢復之際，金正恩呼籲官員「根除濫用職權、官僚主義和非法斂財行為」。他曾為糧食短缺問題道歉，並因國內困境而斥責官員。

首爾建國大學（Konkuk University）研究北韓文化的Jeon Young-sun說，與他的父親或祖父不同，金正恩正在利用「突破性的」內容來吸引人們關注國內節目，並承諾做出改變以改善生活條件，「這種新型內容反映出金正恩迫切渴望變革的心態。」

不過，報導也提到，這部新劇並未完全摒棄慣用的宣傳手法，並且將北韓塑造成一個現代化的國家。

此前，有脫北者稱，北韓大城市多數人家裡都有電視，但農村卻鮮有居民買得起電視。他們說，以前經常看韓劇、聽韓國流行音樂，只有北韓當局在附近巡邏、搜查觀看外國內容的人時，才會觀看國家電視台。自2020年以來，警察大約每月兩次挨家上門監視，被發現觀看外國內容的人會被公開處決。

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