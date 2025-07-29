畫面曝！ 曼谷市場槍手射殺5人後自盡 疑因保全、攤販私怨引爆

泰國61歲男子在安多哥生鮮市場槍殺多人後，在市場內的長椅上自轟。（法新社）

2025/07/29 11:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕泰國曼谷恰圖恰市集附近的安多哥（Or Tor Kor）高級生鮮市場昨（28）日下午發生重大槍擊事件，造成6人死亡、2人受傷。死者包括4名保全人員、1名女攤販，以及犯案後自盡的槍手。警方初步調查指出，槍手與市場保全及攤商之間有長期糾紛，研判屬私人恩怨引發的報復行動。

綜合泰媒報導，事發於當地時間下午1時許，市場內監視器拍下顧客倉皇逃竄的混亂畫面，多聲槍響接連響起。61歲槍手諾伊（Noi Praidan）來自呵叻府，事發前劫持一輛計程車前往市場，並要求司機將他送至1號入口，聲稱要「解決市場的保全人員」。

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諾伊持槍下車後，隨即朝3名保全開槍射殺，接著追擊並殺害另1名保全「南先生」。之後他進入市場內部，射殺1名女攤販並造成2人受傷。最後，他走到市場內一處長椅坐下，開槍自盡。

女攤販經營一間海產乾貨店，根據其店裡的監視器紀錄，槍手逼近她時，女攤販邊躲藏邊求饒大喊「別傷害我，我什麼都不知道」，但仍遭射殺。整起事件在短短幾分鐘內造成多人死傷。

熟識諾伊的摩托計程車司機表示，諾伊平時不喝酒不吸毒，但長期受到疫情衝擊，生意大不如前，加上與市場保全與攤商間積怨已久，精神狀況明顯惡化。諾伊的妻子是該市場的商販，透露丈夫曾多次抱怨保全人員在2019年刮傷他的車輛，讓愛車的他始終耿耿於懷。

警方指出，犯案動機應與此長期私怨有關，目前仍在調查是否有其他共犯或事先規劃。曼谷大都會警察局長暹羅（Siam Boonsom）表示，這起事件不涉及恐攻或政治動機，純屬個人衝突升級所致。

安多哥市場以販售高品質生鮮農產品與泰式小吃聞名，鄰近人氣觀光景點恰圖恰市集，平時人潮眾多，事件發生後已引起攤販與遊客恐慌，警方加強周邊安全戒備。

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#Thailand ????????: A gunman carried out a shooting attack at Or Tor Kor Market in #Bangkok and killed 5 people （4 security guards and a woman）.



The gunman, who later shot himself, was seemingly armed with a CZ Shadow 2 Black 9x19mm pistol. pic.twitter.com/yCsyw4Cq6T — War Noir （@war_noir） July 28, 2025

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