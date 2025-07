畫面曝！ 曼谷市場槍手射殺5人後自盡 疑因保全、攤販私怨引爆

2025/07/29 11:40

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕泰國曼谷恰圖恰市集附近的安多哥(Or Tor Kor)高級生鮮市場昨(28)日下午發生重大槍擊事件,造成6人死亡、2人受傷。死者包括4名保全人員、1名女攤販,以及犯案後自盡的槍手。警方初步調查指出,槍手與市場保全及攤商之間有長期糾紛,研判屬私人恩怨引發的報復行動。

綜合泰媒報導,事發於當地時間下午1時許,市場內監視器拍下顧客倉皇逃竄的混亂畫面,多聲槍響接連響起。61歲槍手諾伊(Noi Praidan)來自呵叻府,事發前劫持一輛計程車前往市場,並要求司機將他送至1號入口,聲稱要「解決市場的保全人員」。

諾伊持槍下車後,隨即朝3名保全開槍射殺,接著追擊並殺害另1名保全「南先生」。之後他進入市場內部,射殺1名女攤販並造成2人受傷。最後,他走到市場內一處長椅坐下,開槍自盡。

女攤販經營一間海產乾貨店,根據其店裡的監視器紀錄,槍手逼近她時,女攤販邊躲藏邊求饒大喊「別傷害我,我什麼都不知道」,但仍遭射殺。整起事件在短短幾分鐘內造成多人死傷。

熟識諾伊的摩托計程車司機表示,諾伊平時不喝酒不吸毒,但長期受到疫情衝擊,生意大不如前,加上與市場保全與攤商間積怨已久,精神狀況明顯惡化。諾伊的妻子是該市場的商販,透露丈夫曾多次抱怨保全人員在2019年刮傷他的車輛,讓愛車的他始終耿耿於懷。

警方指出,犯案動機應與此長期私怨有關,目前仍在調查是否有其他共犯或事先規劃。曼谷大都會警察局長暹羅(Siam Boonsom)表示,這起事件不涉及恐攻或政治動機,純屬個人衝突升級所致。

安多哥市場以販售高品質生鮮農產品與泰式小吃聞名,鄰近人氣觀光景點恰圖恰市集,平時人潮眾多,事件發生後已引起攤販與遊客恐慌,警方加強周邊安全戒備。

