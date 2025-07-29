美國警察誤將黑人的手機當成槍 將其射殺恐面臨終身監禁

美國警察科伊恐面臨終身監禁，資料照。（美聯社）

2025/07/29 11:11

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2020年12月美國1名警察因把1名黑人男子的手機以及鑰匙誤認為手槍，竟直接朝他開槍，導致該名男子傷重身亡，當事警察也遭到起訴。28日審判結果出爐，法院裁定其因謀殺罪需服15年的刑期或至終身監禁。

據《美聯社》報導，2020年12月俄亥俄州哥倫布市（Columbus）警察科伊（Adam Coy）發現黑人男子希爾（Andre Hill）手上疑似拿著手槍，聲稱為了確保自身安全，並直接朝希爾連開4槍，不料事後竟發現他手上僅拿著手機以及鑰匙，但為時已晚，希爾最後因傷勢過重而死亡。

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而後科伊遭到起訴，26日他在法庭上辯稱自己行為擁有正當性，與以往訓練時的情境相符，使用槍枝是為了阻止威脅，保護自身以及身旁的隊友。檢察官表示，希爾就是普通市民，且當時並未對警方構成威脅，因此以謀殺罪起訴科伊，而法院最後裁定他須服15年的刑期或至終身監禁，全案可上訴。

本事件當年造成轟動，在之後更是造成一系列警察針對黑人的槍擊事件，還迫使警察局長下台負責。之後哥倫布市以1000萬美元（約2.96億新台幣）的代價與希爾家人達成和解。對於此次判決，科伊指出會繼續上訴，當地警察兄弟會提到會繼續支持他，並稱這不僅是為了科伊，更是為了每1位依法行事的警察。

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