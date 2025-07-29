歷史性審判！烏力貝被判干擾證人和賄賂罪 魯比歐發文力挺

哥倫比亞前總統烏力貝被判犯有干擾證人和賄賂罪。（歐新社）

2025/07/29 10:02

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕哥倫比亞前總統烏力貝（Álvaro Uribe）28日被判犯有干擾證人和賄賂罪，這場歷史性審判可能玷污他聲譽。

根據《美聯社》報導，哥倫比亞首都波哥大的法官埃雷迪亞（Sandra Heredia）表示，證據證明烏力貝與1名律師合謀，誘騙3名遭監禁前準軍事組織成員更改他們向左翼參議員塞佩達（Ivan Cepeda）提供的證詞。塞佩達曾就烏力貝涉嫌與一個準軍事組織的關係展開調查。

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埃雷迪亞判定，烏力貝犯有干擾證人和賄賂罪。烏力貝沒有出庭聽審，因法官尚未下令逮捕他。

烏力貝可能面臨最高12年監禁，判決結果將在另一場聽證會上宣布。預計他將提出上訴。

此案始於2012年，當時烏力貝向最高法院提起針對塞佩達的誹謗訴訟。但最高法院駁回對塞佩達的指控，並於2018年對烏力貝展開調查。

烏力貝在美國支持下於2002年至2010年執政，在哥倫比亞備受爭議。他擔任總統期間，哥倫比亞軍隊將哥倫比亞革命武裝力量趕入偏遠地區，並迫使該組織領導層和平談判，最終導致2016年1萬3000多名戰士解除武裝。

批評人士將國家罪行歸咎於烏力貝。根據真相委員會統計，超過6400名平民被尋求晉升的軍人視為反叛組織成員並遭處刑。這現象在烏力貝執政期間達到高峰。

針對烏力貝被判有罪，美國國務卿魯比歐在X上表示，烏力貝唯一罪行就是不知疲倦地戰鬥並保衛他的祖國。

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