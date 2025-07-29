官媒週日稱沒事！ 李強週一急改口「北京暴雨釀重大傷亡」

中國總理李強週一證實，北京市密雲區因暴雨洪災造成重大人員傷亡。（新華社）

2025/07/29 10:18

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國總理李強週一（28日）證實，中國首都北京市密雲區因暴雨洪災造成重大人員傷亡。然而，北京官媒週日（27日）才報導稱，密雲全區共轉移3270人，「實現應轉盡轉，暫無人員傷亡與失聯」，口徑急轉彎引發關注。

據中國官媒《新華社》報道，李強週一批示指出，北京市密雲區暴雨洪澇災害造成重大人員傷亡，要全力搜救失聯人員，妥善安置受災群眾，盡最大努力減少傷亡。

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這是中國官方首度證實北京密雲傳出重大傷亡。週一晚間9時50分發布的《習近平對防汛救災工作作出重要指示》中，李強在最後一段首次披露。

中國官媒《央廣網》週二（29日）報導，北京連續極端強降雨造成重大災害，全市因災死亡30人，其中密雲28人、延慶2人。受災地區道路損毀31處，涉及興陽線、西火路等16條線路仍未修通；136個村電力中斷。

北京1家中央級官媒高層在社群媒體微博發文稱，「這個信息披露的方式太讓人意外了」。

此前一天，北京官方媒體週日報導稱，密雲暫無傷亡與失聯人員。

中共黨報《北京日報》週日報導，截至當天5時，密雲所有村莊均已取得聯繫，採取消防救援、鎮村自救等措施，共計被困187人，已轉移和保障安全187人，暫時無未聯繫上人員，無人員傷亡；截至當天10時，全區共轉移18個鎮149個村1552戶3270人。

中國總理李強週一證實，北京市密雲區因暴雨洪災造成重大人員傷亡。（新華社）

中國總理李強週一證實，北京市密雲區因暴雨洪災造成重大人員傷亡。（新華社）

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