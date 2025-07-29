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    美紐約大樓驚傳歹徒持步槍開火 釀4死後自戕

    美國紐約曼哈頓大樓驚傳歹徒持步槍開火，造成包括1名警察在內的4人死亡。（美聯社）

    美國紐約曼哈頓大樓驚傳歹徒持步槍開火，造成包括1名警察在內的4人死亡。（美聯社）

    2025/07/29 09:53

    曾德峰／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約曼哈頓44層樓高的公園大道345號（345 Park Avenue）辦公大廈，於當地時間28日晚間6時30分許驚傳有歹徒持步槍開火，造成包括1名警察在內的4人死亡，兇嫌隨後在33樓自戕斃命。

    《ABC》報導，投資公司黑石集團、美式足球聯盟（NFL）的總部都設置在這棟大廈，目前尚不清楚歹徒作案動機是否和這些企業有關，有1名負責大樓維安、事發前已下班的警察中彈身亡，另3名受害者身分警方並未公布。

    當時人在公園大道345號內的潔西卡（Jessica Chen）透露，她和大約150人一起在2樓開會，突然聽到1樓傳出多聲槍響，有一些人嚇得趕緊從後門逃走，她和另一部分與會者則躲進會議室用桌子堵門，並傳簡訊告知父母「我愛你們」。

    大樓的員工後來收到訊息，指稱威脅已經解除，但必須要在警察的護送下才能離開，本案目前由聯邦調查局（FBI）接手釐清行兇動機，紐約州長侯可（Kathy Hochul）已聽取案情簡報。

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