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    奈及利亞匪徒綁架村民 獲取贖金仍殺害35名人質

    奈及利亞境內局勢動盪不安。（法新社檔案照）

    奈及利亞境內局勢動盪不安。（法新社檔案照）

    2025/07/29 09:49

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕奈及利亞1處村莊在3月傳出綁架事件，綁匪綁架了56人要求每人支付100萬奈拉（約1.94萬新台幣）的贖金。在受害者家屬陸續支付贖金後，綁匪於26日釋放了18人，但剩下的38人卻遭到殺害。

    《BBC》報導，奈及利亞贊法拉州（Zamfara State）班加村（Banga village）遭綁匪綁架56人，每人被要求支付100萬奈拉的贖金才肯放人，據了解，近年來該地區時常傳出綁架的情形，這些犯罪組織透過此行為以賺取大量資金。

    在陸續支付完贖金後，26日有18名村民被釋放，其中包含17名婦女以及1名男童，但剩下的38人卻慘遭殺害，當中不乏已經支付完贖金的村民，當地政府發言人表示，這些受害者大多是年輕人，沒有人知道為何這些綁匪收完錢後仍然將殺死他們。

    目前獲救的18人當中有16人正在醫院接受治療，至於遭殺害的38人的遺體，從過往的經驗來看綁匪是不會歸還。奈及利亞政府為遏止當地猖狂的綁架行為，曾於2022年頒布1項法律，規定綁架犯須被判處15年的監禁，但由於政府缺乏制裁能力，目前尚未有綁匪因此罪名被逮捕，民眾還是常常被迫支付贖金以換回家人。

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