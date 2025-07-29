嗆川普認清現實！金與正：美國須接受北韓是擁核國

北韓勞動黨中央委員會副部長金與正29日強調，北韓擁核國地位已無法撼動，呼籲美國接受現實。（美聯社資料照）

2025/07/29 09:01

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓勞動黨中央委員會副部長金與正29日發表談話稱，北韓的擁核國地位已無法撼動，若美國不願接受現實已發生變化，兩國間的接觸將只能成為華府「單方面的希望」。

據《韓聯社》報導，金與正同時是北韓國務委員會委員長金正恩的胞妹。她29日強調，不可否認北韓國家元首和現任美國總統的個人關係不錯，但若將兩國領導人之間的個人關係與實現無核化目標放在同一線上，那只能將其理解為在嘲弄北韓。

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金與正稱，北韓不可逆的擁核國地位、擁核能力背後的地緣政治環境，已發生了根本性變化，認可和接受現實是預測及思考未來的大前提。

她說，北韓堅決反對任何意圖否定北韓擁核國地位的嘗試。最起碼需要承認的是，擁核的兩個國家若朝著對抗的方向前進終究不利於彼此，希望基於這種新的看法，謀求其他的接觸渠道。

《韓聯社》分析認為，金與正29日發表的言論，不僅重申朝美之間不會進行無核化談判的既有立場，同時暗示可進行其他目的性對話。

美國白宮官員近日回應《韓聯社》有關北韓外交的提問表示，美國總統川普（Donald Trump）為推動「完全無核化」目標，將敞開與金正恩的對話之門。對此，金與正29日強調，必須提醒現在是2025年，並不是2018年或2019年。

北韓與美國2018年6月、2019年2月和6月曾分別在新加坡、越南河內與兩韓邊界板門店，舉行領導人會談。

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