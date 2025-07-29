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    俄深化「邪惡軸心」檯面化 莫斯科首開直飛平壤航班

    俄國北方之風航空公司的波音777-200ER客機，於7月27日在莫斯科謝列梅捷沃機場，準備執飛首個連結莫斯科與平壤的商業航班。（美聯社）

    俄國北方之風航空公司的波音777-200ER客機，於7月27日在莫斯科謝列梅捷沃機場，準備執飛首個連結莫斯科與平壤的商業航班。（美聯社）

    2025/07/29 08:12

    〔編譯陳成良／綜合報導〕在平壤當局持續為俄羅斯的侵烏戰爭提供武器與部隊的背景下，莫斯科與平壤的「邪惡軸心」關係正從檯面下的軍事勾結，走向檯面上的經濟利益輸送。根據美聯社報導，俄羅斯於週日（27日）正式開通了莫斯科與平壤之間的定期商業航班，此舉被視為兩國關係日益緊密的最新證明。

    首個航班由俄羅斯北方之風航空公司（Nordwind）執飛，載著超過400名乘客從莫斯科謝列梅捷沃機場（Sheremetyevo airport）起飛。俄羅斯交通部表示，為滿足需求，未來將每月執飛一班。

    這條新航線的開通，源於俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）本月稍早訪問北韓，並與領導人金正恩會面後的承諾。拉夫羅夫當時允諾，將鼓勵俄國遊客前往金正恩力推的元山葛麻（Wonsan-Kalma）海濱度假區，以提振北韓陷入困境的經濟。

    自疫情以來，北韓正緩慢地分階段重啟邊境，但尚未全面恢復國際旅遊。而俄羅斯與北韓的關係近年來急劇升溫，尤其在平壤向莫斯科提供大量武器，甚至部隊，以支持其在烏克蘭的軍事行動後，雙方的合作已擴展至多個領域。

    此次莫斯科直飛平壤航線的開通，是在2023年俄國遠東港口城市海參崴（Vladivostok）與平壤復航後的進一步升級。外界分析認為，這不僅是單純的商業航班，更是俄羅斯對北韓軍事支持的「經濟回報」，旨在為這個孤立的共產政權注入外匯，鞏固雙邊的戰略夥伴關係。

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