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    首頁　>　國際

    川普警告加薩人民挨餓　矢言協助設立糧食中心

    2025/07/29 03:39

    〔中央社〕美國總統川普今天警告，加薩走廊（Gaza Strip）人民正面臨「真正的飢餓」，美國將與合作夥伴協助設立糧食中心。

    法新社報導，援助機構試圖趁著以色列「戰術性暫停」軍事行動，趕忙為加薩走廊提供糧食援助。

    川普在蘇格蘭會晤英國首相施凱爾（Keir Starmer）後談到許多加薩人民挨餓，這與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）說法相左。

    尼坦雅胡先前曾將加薩饑荒疑慮，斥為巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）的宣傳手段，他昨天還宣稱「加薩沒有飢餓問題」。

    川普表示，美國和合作夥伴會協助建立糧食中心救濟加薩人民。聯合國援助機構警告，加薩走廊超過200萬名巴勒斯坦人面臨致命的飢餓和營養不良問題。

    川普在跟施凱爾舉行的記者會上告訴媒體：「我們會取得一些營養豐富的食物，我們能救很多人。我的意思是，有些孩子的情況，那處於真正的飢餓。」

    川普還說：「我們在採取任何行動之前，必須基於人道主義提供援助。我們必須讓孩子有飯吃。」1140729

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