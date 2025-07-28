俄羅斯航空遭挺烏克蘭駭客攻擊 取消40多架航班

俄羅斯國航俄羅斯航空公司遭到駭客攻擊，今天被迫取消40多架大多為國內線的航班。（法新社）

2025/07/28 23:58

〔中央社〕俄羅斯國航俄羅斯航空公司（Aeroflot）遭到駭客攻擊，支持烏克蘭的駭客團體宣稱犯案。俄羅斯航空公司今天被迫取消40多架大多為國內線的航班。克里姆林宮表示情況令人擔憂。

路透社報導，俄羅斯航空在通報其資訊系統出現故障後取消了這些航班，當中還包括飛往白俄羅斯首都明斯克（Minsk）和亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）的航班；另有至少10個航班延後。

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俄羅斯航空並未說明要花多久時間才能解決問題。但俄國首都莫斯科的謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）出發航班看板上都是紅色取消標誌，而目前正值許多俄羅斯人放假旅遊時節。

名為「沉默烏鴉」（Silent Crow）的駭客團體發表聲明宣稱，這場行動是他們和名為Cyberpartisans BY的白俄羅斯團體一同採取，與俄羅斯在烏克蘭發動的全面戰爭有關。

聲明寫道：「光榮歸於烏克蘭！白俄羅斯萬歲！」路透社尚無法證實聲明的真實性，烏克蘭也尚未對此發表評論。

沉默烏鴉先前聲稱犯下今年幾起駭客攻擊，目標包括俄羅斯的不動產資料庫、俄國國家電信公司、大型保險商、莫斯科市府的資訊科技（IT）單位及韓國汽車公司起亞（KIA）的俄國辦公室。

俄羅斯檢方證實，今天的故障事件是駭客攻擊結果，他們已展開刑事調查。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）則表示：「我們目前在公開領域閱讀到的資料相當令人擔憂。駭客威脅對所有提供服務給大眾的大型企業來說，仍然構成威脅。」

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