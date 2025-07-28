川普急拚美中協議 國會祭3法案反制中國

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）2019年6月在日本大阪舉行的G20峰會會面。（路透）

2025/07/28 23:18

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美國總統川普全力推動與北京達成貿易協議之際，美國國會正醞釀一場跨黨派的抗中風暴。根據路透28日獨家報導，美國民主、共和兩黨參議員計畫本週聯手推出三項法案，分別針對台灣、新疆維吾爾族人權，以及中共的「跨國鎮壓」問題向北京施壓，凸顯了國會在對中政策上，與川普政府的潛在分歧。

這三項法案皆由兩黨議員共同發起，在當前黨派對立嚴峻的華盛頓政壇實屬罕見。其中一項法案旨在協助台灣鞏固在拉丁美洲與加勒比海地區的邦交；另一項法案將拒絕涉及強迫遣返維吾爾人的中共官員入境美國；第三項法案則旨在打擊外國政府針對海外異議人士的恐嚇與騷擾。

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路透分析指出，儘管川普政府的貿易談判獲得國會普遍支持，但其對貿易的專注，已引發部分「對中鷹派」人士擔憂，唯恐國安與人權議題遭到邊緣化。美國德國馬歇爾基金會的亞洲專家葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「川普總統與國會在對中政策上的分歧，似乎正在擴大。」

民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）是這三項法案的主要發起人之一，他強調：「無論誰在白宮，自由與人權的價值，都必須是美國領導全球舞台的核心。」

這場國會的立法行動，正值美中貿易談判的關鍵時刻。然而，近期川普政府在輝達（Nvidia）晶片銷往中國問題上的政策逆轉，已讓國會的疑慮加深。分析人士指出，川普始終關心為美國打開外國市場，這點有時會與國家安全的必要性產生衝突。

報導指，此次國會跨黨派的強硬立法行動，不僅是對北京發出的警告，也被視為對川普政府的一次提醒：在與中國打交道時，貿易利益不應凌駕於國家安全與人權價值之上。

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