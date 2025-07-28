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    聯合國討論巴勒斯坦國議題和加薩人道危機 以美缺席

    聯合國今天起在紐約舉行3天會議，試圖讓解決以色列和巴勒斯坦間問題的「兩國方案」從垂死狀態復活。（歐新社）

    聯合國今天起在紐約舉行3天會議，試圖讓解決以色列和巴勒斯坦間問題的「兩國方案」從垂死狀態復活。（歐新社）

    2025/07/28 23:46

    〔中央社〕聯合國今天起在紐約舉行由法國和沙烏地阿拉伯帶頭召開的3天會議，試圖讓解決以色列和巴勒斯坦間問題的「兩國方案」從垂死狀態復活；但以色列和美國都將缺席會議。

    法新社報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）前幾天才宣布，他將在9月正式承認巴勒斯坦國。國際危機組織（International Crisis Group）分析師高恩（Richard Gowan）指出，這讓其他與會國家得忙著決定是否跟進。

    法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）昨天接受法國週報「論壇報」（La Tribune）訪問時也表示，一些歐洲國家將在會議期間確認「他們有意承認巴勒斯坦國」。但他未指明是哪些國家。

    法國正期待英國採取相同行動。25日英國有200多名國會議員敦促首相施凱爾（Keir Starmer）跟進，但他僅重申，承認巴勒斯坦國一事「必須是包括在1份更大範圍的計畫」。

    根據法新社資料，目前在聯合國193個成員國當中，含法國在內至少有142國承認巴勒斯坦國。這個國家是流亡的巴勒斯坦人領袖在1988年宣告成立。

    聯合國大會1947年做出決議，將當時受英國託管的巴勒斯坦分為2個獨立國家，分別屬於以色列人和阿拉伯人；隔年以色列國宣告成立。數十年來絕大多數聯合國成員國支持「兩國方案」構想，亦即以色列和巴勒斯坦國相鄰和平共存。

    然而，目前以色列與巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）的戰爭已打了21個多月，約旦河西岸（West Bank）的以色列屯墾區也持續擴大，加上以色列官員宣告有意將已占領的巴勒斯坦土地納入領土，引發外界擔憂巴勒斯坦國在地理上恐將不可能存在。

    法國外長巴霍表示，「巴勒斯坦國的前景從未如此受威脅」。

    加薩戰爭已奪走數萬名巴勒斯坦人生命，這場會議是回應這項危機。國際間持續施壓以色列結束這場戰爭，預料100多國代表在會議上的發言大多會提到加薩的人道災難。巴勒斯坦自治政府總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）和數十名來自世界各國的部長都預計出席。

    會議上除了將討論讓承認巴勒斯坦國的條件簡化，其餘3個主題分別是巴勒斯坦自治政府的改革、哈瑪斯的解除武裝及排除在巴勒斯坦公領域之外，以及尚未與以色列關係正常化的阿拉伯國家加入正常化。

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