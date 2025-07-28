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    憂心中國影響力 日本爭取國際事務決策權

    「南華早報」分析，隨著美國的國際勢力消退，日本期盼能取得更大程度的全球影響力。（路透檔案照）

    「南華早報」分析，隨著美國的國際勢力消退，日本期盼能取得更大程度的全球影響力。（路透檔案照）

    2025/07/28 21:39

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普奉行的「美國優先」（MAGA）方針，削減華盛頓對全球事務的參與、主導程度。除了中國乘隙填補美國留下的影響力真空，「南華早報」分析，日本也逐步彰顯自身做為全球影響力角色的意願和能力。

    早稻田大學國際關係助理教授阿索尼（Ben Ascione）分析，日本政府和東京尋求更高國際形象的理由，包括能夠為日本帶來聲望和認可。另外日本憲法第九條條文，載明放棄戰爭途徑並與聯合國緊密相連，透過其約束力解決國際議題，在美國政府削弱由自身建立的國際秩序之際更顯重要，「我們正處在國際混亂期，川普把美國從所有形式的國際組織抽離，伴隨貿易關稅造成更多混亂」。

    除了渴望獲得更大程度的國際事務決策權外，日本也擔憂中國等對手國家掌控對國際機構的影響力。

    報導舉例，日本的憂慮從2010年代開始浮現，此時期聯合國15個專門機構，中國握有其中4個主導權，並在9個機構中擔任副手，北京也被指控透過其支持的代理人，例如世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞等，在聯合國部門施展影響力。

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