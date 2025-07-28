談加薩糧食危機 川普：已勸告納坦雅胡改變作法

美國總統川普（右）今日在蘇格蘭與英國首相施凱爾（左）會面，他對媒體表示，加薩地區的首要之務就是餵飽人民。（路透）

2025/07/28 21:28

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）今（28）日表示，加薩地區的首要之務就是餵飽人民，因為那裏「有很多挨餓的人」，他也表示，已勸告以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）要改變作法。

《路透》報導，川普今日在蘇格蘭與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面，他在發表談話時對在場媒體說，美國已為加薩人道主義援助提供6000萬美元，期盼其他國家也發揮一份心力。

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川普說：「我們正在供應大量資金和大量食物，其他國家也在加緊行動。那裏真是一團糟。他們得馬上獲取食物與安全。」

川普也稱，他已勸告納坦雅胡要改變作風，「我跟比比（Bibi，納坦雅胡的暱稱）說，你可能得用別的方法做事。」

當被問到以色列與哈瑪斯是否有機會達成停火協議時，川普回答：「嗯，停火是有可能的，但你得去爭取，你必須去結束它。」

川普也提到，關於法國總統馬克宏有意承認巴勒斯坦國地位的舉動，他不會再多做評論。

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