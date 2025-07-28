中國北方雨災擴大 河北添4死8失蹤北京最高等級警戒

中國北方暴雨，河北省、北京市傳出洪水災情，北京市全市今晚8時將啟動防汛一級應急響應。（圖擷自微博）

2025/07/28 21:00

〔中央社〕中國北方暴雨，河北省繼阜平縣山坡地崩塌導致2死2失蹤後，灤平縣也因山坡地崩塌造成4人死亡、8人失蹤。北京市北郊的密雲等區也傳出災情，有老人安養中心的老人一度被洪水圍困，多輛汽車被大水冲走，全市今晚8時將啟動防汛一級應急響應。

中國北方的河北、山西、北京、天津等省區上週起陸續降下暴雨，不少地區的雨量創下有觀測紀錄以來的歷史新高，導致這些地區至少有7條河川的水量，也同樣創下有觀測紀錄以來的歷史新高，其中又以河北為最，不少地區連日來不斷傳出災情。而北京郊區也有不少地方出現嚴重積水。

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綜合央視新聞等中國媒體報導，河北省承德市灤平縣馬營子滿族鄉南台子西溝村一帶，由於連日降下暴雨，導致山坡地崩塌。經初步核實，截至今天中午12時，當地山坡地崩塌已造成4人死亡、8人失蹤。

鑑於河北省洪災嚴重，不斷傳出人員死亡及失蹤，中國國家發改委今天緊急宣布，從中央預算內撥款人民幣5000萬元（約新台幣2.07億元）支援災後重建；而中國國家防災減災救災委員會今天也宣布，針對河北省「嚴重暴雨洪澇災害」啟動國家4級救災應急響應，並派遣工作組赴災區實地查看災情，指導和協助救災。

北京市方面，遠郊的密雲、懷柔、平谷等行政區連日降下豪雨，河川水位紛紛大漲，不少道路被大水淹沒，一些村莊也有山洪爆發後湧入的大量泥沙，導致全村在雨停後滿目瘡痍，難以通行，其中又以密雲情況最為嚴重，有少數村莊直到今天凌晨對外通訊仍處於中斷狀態。

根據報導，密雲區太師屯鎮今早出現山洪爆發，導致部分停在室外的車輛被大水冲走。而在該鎮的一座老人安養中心，今天即遭到大水圍困。在當地消防隊員涉水救援下，截至下午1時已將中心內48名老人以水上衝鋒舟送往安全地帶，目前救援工作仍在持續。

有鑑於此，北京市今天中午12時發布最高等級的暴雨紅色預警，並宣布今晚8時啟動同為最高等級的全市防汛一級應急響應。北京市防汛指揮部並要求，在一級應急響應結束前，全市各單位非必要不要求員工上班，各級學校停止上課，且關閉所有景區、公園，一般民眾「非必要不外出」。

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