石破茂執意留任 自民黨懇談會砲聲隆隆

日本自民黨今天下午召開「兩院議員懇談會」，對日前的參院大選結果進行檢討，由於總裁石破茂（左）執意留任不願為敗選負責辭職，會中砲聲隆隆。（彭博）

2025/07/28 18:57

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日本自民黨今天下午召開「兩院議員懇談會」，對日前的參院大選結果進行檢討，由於總裁石破茂執意留任不願為敗選負責辭職，會中砲聲隆隆，綜合日媒報導，出席的議員以要求石破下台者居多，有7、8成的發言要求選出新總裁，原定2小時的懇談會，在延長1小時後仍未結束。

如果石破仍頑強抵抗，逼宮派可能會提出動議召開具有議決權力的「兩院議員總會」，要求7天內召開具有議決權力的「兩院議員總會」，總會的召開，很可能成為自民黨史上第一次實質「罷免總裁」的大會。

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石破去年上任總裁後，帶領自民黨經歷了眾院大選、東京都議員選舉和參院大選，3場選戰皆落敗，黨內有人形容這如同棒球賽的「3人出局」，應該交換攻守，但石破在選後馬上表態將繼續留任，引發黨內的不滿。

黨幹事長森山裕今天召開兩院黨籍議員參加的懇談會，名義上是為了檢討參院大選結果，實質是希望藉由懇談會，讓黨籍議員大鳴大放宣洩不滿的情緒。

不過，黨內的不滿情緒在選後迅速升溫，包括地方黨部、青年局和黨內舊派閥要角紛紛表態，要求石破辭職的聲浪轉化為實際行動，連署的動作上週已在檯面下悄悄展開，雖有傳聞擁石破派的黨內要角嗆聲牽制，但逼宮之勢已勢不可擋。

石破今天在懇談會開頭發表談話，他先就這次選舉造成自民黨流失大量議席表示歉意，但他話鋒一轉，表示將穩步履行日美談判中就美國關稅措施達成的協議，並請求各方理解他將繼續任職，他還強調，日本國內和國際事務面臨的重重挑戰，他不能製造政治空窗期。

同樣被認為應對敗選負責的幹事長森山裕，則表示將在8月中旬，黨內對選舉失利的原因進行總檢討以後再考慮去留。

今天懇談會在石破與森山裕發言後不對外開放，由於逼宮派早已料到石破不會主動請辭，連署行動已在上週五就達到議員3分之1連署的門檻，今天確認石破和森山均無意辭職之後，逼宮派也可能亮出王牌，提案召開兩院議員總會。

2009年時任麻生內閣農林水產相的石破茂，在當年東京都議員選後，也以敗選的理由，發起黨籍議員連署，要求召開兩院議員總會，對當時的總裁麻生太郎進行逼宮，這次可以說遭到回力鏢的反擊。

2009年那次，後來並未召開總會，而是以懇談會收場，今年這次恐怕很難大事化小，如果成功召開，反石破派很可能啟動罷免總裁的機制。

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