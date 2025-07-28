少林寺方丈釋永信有多名情婦！10年前受訪回答這題 竟不斷跳針……

少林寺方丈釋永信。（圖翻攝自微博）

2025/07/28 23:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日中網瘋傳河南嵩山少林寺的方丈釋永信因涉案被抓捕，昨天（27日）相關傳聞得到寺方證實，還驚爆釋永信長期包養情婦，嚴重違反佛戒。如今有人翻出10年前釋永信接受外媒採訪的影片，當時也被爆出類似醜聞的釋永信，面對記者提問如何回應相關指控時，釋永信的回應耐人尋味，引發熱議。

本月26日開始在中國網路上瘋傳少林寺方丈釋永信被捕，少林寺昨晚透過官方微信公眾號證實，釋永信因為涉嫌刑事犯罪、挪用侵占項目資金和寺院資產、長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子等嚴重違反佛門戒律的事，目前正接受多個部門聯合調查。

請繼續往下閱讀...

消息一出讓外界輿論炸鍋，因為釋永信長期以來有關收受巨額財物、包養多名情婦，甚至和比丘尼有染等傳聞不斷，甚至10年前一名自稱少林寺弟子的「釋正義」還跳出來舉報，但當時釋永信有中共高層罩著，河南省宗教事務部門對外宣稱有關檢舉均屬不實。如今，曾擔任多屆中共全國人大代表的釋永信「落馬」被查，引發外界揣測。

「要有問題，早就成問題了」

10年多年前，釋永信接受英國《BBC》採訪的影片被翻出，當時記者詢問他要如何回應有關其涉及腐敗、與女性有不正當關係的指控，「作為一個知名的公眾人物，最大的代價就是有很多的傳聞，不知道您對網路上、公眾輿論上各種傳聞有什麼回應？您怎麼看待這些傳聞？」，釋永信當時表情微妙，並沒有否認或承認傳聞，而是語帶曖昧稱「你都說過了嘛，這是必然的……要有問題早就成問題了」。

記者追問「所以您覺得這都是謠言？」，釋永信則跳針回「我說了，要有問題，早就成問題了，這個不用再細說了。」這段訪問影片被翻出，引發外界熱議，「方丈真誠地告訴你他早就出問題了，你自己理解」、「他沒有否認這些等於是默認了，挺坦誠的一個人」、「出家人不打誑語，方丈沒有否認」、「有中共罩著，和尚有老婆孩子、外面有很多錢和別墅都不是問題，沒人罩問題全跑出來了」、「他的意思是：我有背景，這些要算問題，早被捅出來了，但是現在背景沒了」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法