天子腳下成汪洋！連日暴雨釀洪患 北京多車水上漂

北京密雲一堆車被洪水沖走。（圖翻攝自李老師不是你老師X平台）

2025/07/28 19:03

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期正遭受極端氣候嚴重影響，前陣子是南部包括貴州、湖南等多地爆發洪患，如今換北方遭殃，尤其河北省災情特別嚴重，連日來降下異常暴雨，多個地區淹大水，連被河北環繞的首都北京也無法倖免於難，一段北京市外圍城市成汪洋的影片今天（28日）在網上曝光，引發討論。

河北省自26日起至今連降致災性暴雨，多地傳出洪患、山崩等災情，不少村莊交通、電力和通信全部中斷。而天子腳下的北京也難逃暴雨肆虐，下轄延慶、懷柔、密雲等地區都發生災情，密雲區尤為嚴重，今天還出現特大暴雨。中官媒《新華社》指出，昨天密雲區已緊急疏散3065人。

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《央視》則指出，北京密雲多地因連日豪雨引發山洪、土石流，受災頗為嚴重。今天上午，密雲太師屯鎮又一起山洪爆發，鎮上車輛被大水沖走，較低窪的地方水高甚至淹沒車頂。旅義華僑作家李穎稍早也分享密雲民眾今早7點多拍到住家樓下大量汽車隨洪水漂流的影片，可以看到市區已成汪洋一片。

另外，因為異常暴雨導致密雲水庫水位超過安全標準，密雲水庫昨天下午洩洪，導致下游的潮河、白河以及潮白河暴漲，數個靠近河道的村莊瞬時成一片澤國，道路、電力、通訊一度中斷。

不只密雲區，北京延慶、懷柔、順義等地也發生大淹水。（圖翻攝自X平台）

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