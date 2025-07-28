電影情節真實上演！菲10囚越獄劫巴士 警出動無人機追捕

翻攝自菲律賓八打雁省警方公布的影片，顯示當局於28日下午在高速公路上，成功攔截一輛巴士並逮捕了5名當天稍早越獄的囚犯。（圖：菲律賓八打雁省警察局）

2025/07/28 17:49

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓八打雁省（Batangas）監獄於週一（28日）上午驚傳重大越獄事件，10名囚犯以冰鑿挾持獄警並奪槍後集體脫逃。根據菲律賓《每日詢問者報》（INQUIRER.net）報導，當地警方隨即展開大規模追捕，並罕見地動用無人機技術，在數小時內成功逮捕其中8人，但仍有2人在逃。

這起越獄事件發生在上午9點半左右，當時一名獄警正押送囚犯前往公共設施室。其中一名囚犯突然以預藏的冰鑿挾持獄警，並奪走其配發的9公厘口徑勤務手槍，其他囚犯則趁亂逃竄，逃離位於伊班鎮（Ibaan）的八打雁省立監獄。

請繼續往下閱讀...

當地警方隨即啟動陸空聯合追捕行動。八打雁省警察局發言人布雅肯（Aleli Buaquen）中校表示，其中3名逃犯很快就在監獄附近的基洛村（Barangay Quilo）落網。

而另外5名逃犯則攔下一輛巴士，企圖沿著高速公路北上逃亡。警方利用無人機進行空中追蹤，成功鎖定巴士位置並在收費站攔截。逃犯一度挾持車上乘客與警方對峙，但在警方的優勢警力與談判下，最終和平投降，過程無人傷亡。警方在他們身上查獲了搶來的槍枝、彈藥、一把蝴蝶刀與近6萬披索（約新台幣3.1萬元）的現金。

據報導，此次追捕行動中，無人機提供了即時的空中影像，大幅提升了搜索與逮捕的效率，成為成功攔截巴士的關鍵。

八打雁省省長桑托斯-雷克托（Vilma Santos-Recto）已下令徹查此事件。省政府官員透露，該監獄近期正將近800名囚犯從舊設施轉移至新監獄，但新監獄的「所有安全措施尚未完全就緒」，可能是導致此次越獄事件的潛在原因。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法