美歐15％關稅協議「這2點」值得注意 沈榮欽：台灣應可鬆口氣

美歐達成協議後，川普與馮德萊恩握手。（路透）

2025/07/28 19:42

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普新發布的關稅大限（8/1）將至，美歐27日達成協議，歐洲輸美產品稅率從原先的30％砍半降至15％，引發國際討論。加拿大約克大學副教授沈榮欽今天（28日）點出，美歐關稅協議有2點值得台灣注意。

川普27日在英國蘇格蘭與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行會談，會後川普宣布與歐洲達成協議，多數歐洲輸美產品課徵15%關稅。

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由於到現在美方還未公布對台關稅，讓不少台灣民眾感到焦急。對此，沈榮欽今天在臉書發文表示，「美歐15%關稅協議中，就台灣特別關心的事項而言，有兩點值得注意。第一，15%是多數商品的關稅，協議中還包括零關稅互免（zero‑for‑zero）的項目，包括飛機零件、某些化學產品、特定農產品，特定學名藥、醫療器械以及『半導體設備』。第二，馮德萊恩表示，15%的關稅稅率將是一個上限，汽車、藥品和『半導體』也將適用同樣的稅率。」

沈榮欽提到，美國商務部長盧特尼克在美歐達成協議同日對外透露，將在2週內公布針對半導體進口的國家安全調查（232調查）結果的事，「如果上述兩點對232有所啟示，很可能代表最後大部份半導體關稅也不出15%上下，不會出現過高的稅率，只有少數例外，台灣大概可以鬆一口氣。」

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