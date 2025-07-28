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    台灣垃圾車登上法新社 國際聚焦這兩種「創新副業」

    從倒垃圾到副業商機，法媒解析台灣創新制度。（法新社）

    從倒垃圾到副業商機，法媒解析台灣創新制度。（法新社）

    2025/07/28 17:35

    〔編譯陳成良／綜合報導〕台灣街頭響起「給愛麗絲」與「少女的祈禱」旋律時，許多國人早已習以為常，但在外媒眼中，這卻是一項獨特又高效率的垃圾收運制度。法新社28日刊出專題報導，探討台灣垃圾車文化如何演變成一種社區凝聚與創新商業模式，並指出，這套制度近年出現兩種「副業型創新」，引起國際注目。

    報導指出，這些固定時間穿梭街道、播放古典音樂的垃圾車，讓台北市如同一座大型協奏樂團，居民依約出門倒垃圾，年長者甚至提前抵達，邊等邊聊天，形成獨特的社區社交場景。78歲的李淑寧（譯音）受訪時表示，每天與鄰居見面、聊聊天，既當運動，也是一種生活樂趣。

    然而，在這日常節奏中，也孕育出兩種獨特的服務型「副業」角色。第一類是如76歲的楊秀英（譯音），她受聘為社區的「代倒垃圾人」，一人負責28戶人家的垃圾分類與投遞，每月可領新台幣1萬1200元，成為長者自主創造收入的實例。

    此外，還有由台灣青年創辦的社會企業「Tracle」，推出一款預約倒垃圾App，讓用戶可指定時間由平台媒合的助理上門收運垃圾。Tracle強調「節省使用者時間、提升生活品質」，並以協助弱勢就業為目標，目前在台北部分區域試營運，每次收費約為新台幣100至300元不等。

    報導指出，事實上，台灣清運制度的轉變起於30年前。經濟起飛後，垃圾量暴增，回收率低落、掩埋場爆滿，環境抗爭四起。政府遂推動全民分類、垃圾不落地政策，並以藍色專用袋制度，鼓勵減量與回收。

    台北市環保局長徐世勳表示：「一開始大家覺得不方便，但後來發現街道變乾淨了，就認同這是好政策。」台北市垃圾焚化量較2000年大減3分之2，回收率則從2%飆升至近67%。他還笑說：「垃圾車幾乎都很準時。」

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