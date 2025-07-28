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    無人機立大功！菲律賓驚傳越獄 8逃犯挾持客運乘客已落網

    菲律賓八打雁省監獄。（擷取自Batangas Provincial Information Office/FB）

    菲律賓八打雁省監獄。（擷取自Batangas Provincial Information Office/FB）

    2025/07/28 18:05

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓南部八打雁省（Batangas）今（28）日驚傳越獄事件，10名囚犯趁移監時集體脫逃，所幸在警方及無人機追緝下，目前已有8人落網，另有2人仍在逃。

    綜合菲媒報導，當地時間上午9時30分許，八打雁省監獄1名囚犯在移監過程中，持碎冰錐挾持獄警並搶奪配槍，其他9名囚犯趁亂一同逃出。警方獲報後立即展開搜捕行動，並出動無人機掌握現場周遭空拍畫面。

    約1小時後，3名逃犯在監獄附近遭無人機鎖定，成功被警方圍捕。其餘5人則逃往聖托馬斯市（Sto. Tomas City），並攔下一輛客運巴士試圖逃逸，甚至一度挾持乘客作為人質。

    警方透過空中偵查與戰略談判，成功逼使逃犯投降，所幸無人受傷。現場查獲1把手槍、16發子彈、2個彈匣、1把蝴蝶刀及近6萬披索現金（約新台幣3萬元）。目前仍有2名囚犯在逃，省長芮克圖（Vilma Santos-Recto）已下令對整起事件進行全面調查。

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