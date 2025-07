無人機立大功！菲律賓驚傳越獄 8逃犯挾持客運乘客已落網

2025/07/28 18:05

〔即時新聞/綜合報導〕菲律賓南部八打雁省(Batangas)今(28)日驚傳越獄事件,10名囚犯趁移監時集體脫逃,所幸在警方及無人機追緝下,目前已有8人落網,另有2人仍在逃。

綜合菲媒報導,當地時間上午9時30分許,八打雁省監獄1名囚犯在移監過程中,持碎冰錐挾持獄警並搶奪配槍,其他9名囚犯趁亂一同逃出。警方獲報後立即展開搜捕行動,並出動無人機掌握現場周遭空拍畫面。

約1小時後,3名逃犯在監獄附近遭無人機鎖定,成功被警方圍捕。其餘5人則逃往聖托馬斯市(Sto. Tomas City),並攔下一輛客運巴士試圖逃逸,甚至一度挾持乘客作為人質。

警方透過空中偵查與戰略談判,成功逼使逃犯投降,所幸無人受傷。現場查獲1把手槍、16發子彈、2個彈匣、1把蝴蝶刀及近6萬披索現金(約新台幣3萬元)。目前仍有2名囚犯在逃,省長芮克圖(Vilma Santos-Recto)已下令對整起事件進行全面調查。

