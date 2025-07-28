促中勿支持 以駐美大使：北京恐助伊朗重建彈道飛彈

以色列駐美國大使萊特（Yechiel Leiter）近日受訪表示，在以色列與伊朗於今年6月展開為期12天的戰爭之後，有「令人不安的跡象」顯示，中可能在幫助伊朗重建其彈道飛彈計畫。（路透資料照）

2025/07/28 16:52

〔編譯盧永山／綜合報導〕以色列駐美國大使萊特（Yechiel Leiter）近日接受《美國之音》訪問表示，在以色列與伊朗於今年6月展開為期12天的戰爭之後，有「令人不安的跡象」顯示，中可能在幫助伊朗重建其彈道飛彈計畫，他並敦促北京不要支持伊朗。

針對《美國之音》記者提問，今年稍早新聞報導援引西方情報來源指出，中國正在幫助伊朗運送其彈道飛彈計畫所需的化學成分，以色列如何看待。

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萊特回應：「一些令人不安的跡象表明，中方可能正試圖協助伊朗政府進行重建，這些跡象包括令我們感到困擾的運輸問題，來來回回的。我們只是想確保我們要因應的，不是像你提到的化學品，你提到的重建或重組彈道導彈計畫的能力，諸如此類的事情。 」

今年6月，以色列對伊朗發動先發制人的攻擊，打擊目標是伊朗的核武計畫與彈道飛彈能力，以色列認為這些對其構成生死存亡的威脅，因為伊朗一再鼓動摧毀猶太國家。在12日戰爭快結束之際，美國加入了以色列的攻擊，重創了伊朗的核設施。

衝突期間，伊朗對以色列展開反擊，發射了數百枚飛彈，襲擊以色列人口中心和基礎設施所在地，並造成人員傷亡。這場戰爭以美國支持停火而結束。

萊特表示，以色列損害了伊朗的彈道飛彈計畫，方式是摧毀了該計畫的組成部分，「我們只須確保中國或其他惡劣行為體，不能允許他們重建上述計畫」。

被問到他希望向中國傳達何種訊息時，萊特說，以色列在與中國打交道時，相對上發揮較小的作用，而且在中國政策問題上緊跟主要盟友美國，美國顯然不希望看到一個在東方占據主導地位、稱霸一方的中國，威脅到美國的所有盟友，不管是台灣、南韓、日本，還是越南和印尼。

萊特指出：「我們絕對不希望看到中國與那些威脅我們生存的人並肩做事。別忘了，即使在12日戰爭之後，（伊朗精神領袖）哈米尼仍然聲稱他的目標是摧毀猶太國家。誰會想與聲稱要摧毀一個國家的人合作呢？所以，我想告訴我的中國朋友們，退一步想一想。這不是你們想支持的人」。

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