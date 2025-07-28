開挖恆春日軍遺骸 日本厚勞省首次派員赴台調查

日媒報導，日本厚生勞動省預定9月將派人到台灣，對二戰期間在台灣南部海域沉沒的日軍遺骸埋葬地進行開挖調查。圖為據傳埋葬日軍遺骨的後壁湖當地海邊。（資料照）

2025/07/28 16:46

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日媒報導，日本厚生勞動省預定9月將派人到台灣，對二戰期間在台灣南部海域沉沒的日軍遺骸埋葬地進行開挖調查，如果展開遺骸的收集，將是半個世紀以來，日本首次在台灣的官方收集行動。

二戰時期很多日本軍艦在台灣南方的巴士海峽遭到擊沈，約有10萬人以上犧牲，很多日本官兵的遺體或遺骸隨著潮流漂到恆春半島，大多數被當地居民就地焚燒掩埋，日本戰後忽略這些日本兵的遺骸處理，台日斷交後也因為沒有邦交關係，官方難以出面。以致於這些遺骸在經歷戰後80年的歲月，還無法返回日本的本土。

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日本產經新聞報導，多位消息人士透露，厚勞省指定的相關業者「日本戰歿者遺骸收集推進協會」，9月將派遣職員到台灣進行開挖調查。

調查的埋葬地點位於屏東台電核三廠出水口附近的海岸。戰爭末期，有一支日本艦隊在面對巴士海峽的海灣內，遭到美軍航空母艦轟炸，許多被沖上岸的日軍士兵被埋葬於此。居住在當地的日本民間人士和台灣地方史學家，多年來進行情報收集，並透過日台交流協會，轉交給厚生勞動省。

報導指出，厚勞省統計，至今年5月止，海外240萬名戰歿者中，有127.7萬人的遺骸已完成收集，在台灣的戰歿者約4.19萬人，其中有2.6萬人在戰後引揚（撤退）時為戰友帶回日本，官方收容的遺骸至1975年僅有242人。

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