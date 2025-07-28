為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    開挖恆春日軍遺骸 日本厚勞省首次派員赴台調查

    日媒報導，日本厚生勞動省預定9月將派人到台灣，對二戰期間在台灣南部海域沉沒的日軍遺骸埋葬地進行開挖調查。圖為據傳埋葬日軍遺骨的後壁湖當地海邊。（資料照）

    日媒報導，日本厚生勞動省預定9月將派人到台灣，對二戰期間在台灣南部海域沉沒的日軍遺骸埋葬地進行開挖調查。圖為據傳埋葬日軍遺骨的後壁湖當地海邊。（資料照）

    2025/07/28 16:46

    〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕日媒報導，日本厚生勞動省預定9月將派人到台灣，對二戰期間在台灣南部海域沉沒的日軍遺骸埋葬地進行開挖調查，如果展開遺骸的收集，將是半個世紀以來，日本首次在台灣的官方收集行動。

    二戰時期很多日本軍艦在台灣南方的巴士海峽遭到擊沈，約有10萬人以上犧牲，很多日本官兵的遺體或遺骸隨著潮流漂到恆春半島，大多數被當地居民就地焚燒掩埋，日本戰後忽略這些日本兵的遺骸處理，台日斷交後也因為沒有邦交關係，官方難以出面。以致於這些遺骸在經歷戰後80年的歲月，還無法返回日本的本土。

    日本產經新聞報導，多位消息人士透露，厚勞省指定的相關業者「日本戰歿者遺骸收集推進協會」，9月將派遣職員到台灣進行開挖調查。

    調查的埋葬地點位於屏東台電核三廠出水口附近的海岸。戰爭末期，有一支日本艦隊在面對巴士海峽的海灣內，遭到美軍航空母艦轟炸，許多被沖上岸的日軍士兵被埋葬於此。居住在當地的日本民間人士和台灣地方史學家，多年來進行情報收集，並透過日台交流協會，轉交給厚生勞動省。

    報導指出，厚勞省統計，至今年5月止，海外240萬名戰歿者中，有127.7萬人的遺骸已完成收集，在台灣的戰歿者約4.19萬人，其中有2.6萬人在戰後引揚（撤退）時為戰友帶回日本，官方收容的遺骸至1975年僅有242人。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播