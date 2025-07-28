為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美中關稅休兵傳再延90天 新談判將淪各陳己見

    美中新一輪談判料將決定關稅休兵展延3個月（路透）

    美中新一輪談判料將決定關稅休兵展延3個月（路透）

    2025/07/28 16:19

    〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，知情者透露，華府與北京週一在瑞典斯德哥爾摩展開的貿易會談中，預料做出延長關稅休兵再延長3個月的決定，美中5月同意暫停彼此高關稅90天，以便進行談判，該期限將於8月12日截止。

    消息來源說，在美中第3輪的貿易談判中，雙方將就主要歧見，包括美國對中國產能過剩的擔憂，表達各自看法，而非達成具體突破。

    一名知情者說，預料在90天的延長期限內，兩國將承諾不會對彼此課徵額外關稅，也不會以其他方式升高貿易戰。根據3名北京消息來源，中國代表團也將針對芬太尼有關關稅，向川普的貿易團隊施壓。

    美國總統川普今年第1季對中國進口產品加徵20%關稅，指控中國沒有採取足夠措施，遏阻芬太尼流入美國。美國沒有具體說明何謂足夠進展，才得以降低關稅。據悉，在斯德哥爾摩會談中，中國將尋求美國對該門檻做出更明確的指示。

    一名知情者說，北京認為20%的芬太尼關稅「不公平」，而如果取消該額外關稅，中國或許有能力消化10%的基礎關稅。

    川普27日在蘇格蘭說，美國「非常接近與中國達成協議」，但沒有提供進一步細節。

    根據華府智庫彼得森國際經濟研究所的統計，美國對中國進口產品的平均關稅已達51.1%。北京認為該稅率過高，尤其考慮到已吸收川普第一任期內增加的25%關稅。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播