美中關稅休兵傳再延90天 新談判將淪各陳己見

美中新一輪談判料將決定關稅休兵展延3個月（路透）

2025/07/28 16:19

〔編譯魏國金／台北報導〕南華早報報導，知情者透露，華府與北京週一在瑞典斯德哥爾摩展開的貿易會談中，預料做出延長關稅休兵再延長3個月的決定，美中5月同意暫停彼此高關稅90天，以便進行談判，該期限將於8月12日截止。

消息來源說，在美中第3輪的貿易談判中，雙方將就主要歧見，包括美國對中國產能過剩的擔憂，表達各自看法，而非達成具體突破。

請繼續往下閱讀...

一名知情者說，預料在90天的延長期限內，兩國將承諾不會對彼此課徵額外關稅，也不會以其他方式升高貿易戰。根據3名北京消息來源，中國代表團也將針對芬太尼有關關稅，向川普的貿易團隊施壓。

美國總統川普今年第1季對中國進口產品加徵20%關稅，指控中國沒有採取足夠措施，遏阻芬太尼流入美國。美國沒有具體說明何謂足夠進展，才得以降低關稅。據悉，在斯德哥爾摩會談中，中國將尋求美國對該門檻做出更明確的指示。

一名知情者說，北京認為20%的芬太尼關稅「不公平」，而如果取消該額外關稅，中國或許有能力消化10%的基礎關稅。

川普27日在蘇格蘭說，美國「非常接近與中國達成協議」，但沒有提供進一步細節。

根據華府智庫彼得森國際經濟研究所的統計，美國對中國進口產品的平均關稅已達51.1%。北京認為該稅率過高，尤其考慮到已吸收川普第一任期內增加的25%關稅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法