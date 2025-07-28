《共同社》：民眾支持石破茂續任 因擔心政權「右傾」

數百名民眾25日聚集在日本首相官邸前，表達支持石破茂續任首相的心願。（法新社）

2025/07/28 16:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本《共同社》28日分析，日本執政的自民黨日前在參議院大選中慘敗，黨內要求首相石破茂請辭的聲音不絕於耳，但日本輿論支持他續任的聲音卻逐漸增強，原因之一是擔心首相更迭，將導致政權「右傾」。

近日，日本社群平台上支持石破茂繼續領導政府的意見不斷擴散，甚至發展至民眾至首相官邸前舉行聲援集會，高呼「石破別辭職、加油」等口號。

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東京都世田谷區的46歲民眾繩田陽介憤慨表示，自民黨面臨逆風，全黨卻試圖把責任全部推給一個人。東京都品川區的61歲民眾川村Rie也說，石破茂（上台之初就）無法自由執政，「很可憐，希望他能按照自己的想法去做更多事」。

《共同社》分析，許多民眾直言自民黨議席數減少的主因是收回扣問題等「負面遺產」，因而支持石破續任，也有不少人是擔憂首相更迭導致政權「右傾」而消極支持。此外還有網友對排外的「參政黨」表達警惕，選後也仍惴惴不安。

參加官邸前集會的東京都澀谷區的32歲民眾松山Namiki表示，考慮到參院選舉中議席數大增的參政黨，如果首相還是石破茂的話，或許能防止國家右傾化。

此外，還有不少網友擔心，局勢可能演變為保守派的前經濟安全保障擔當相高市早苗成為下任首相的局面。

研究政治學的法政大學教授山口二郎在社群平台Ｘ分析：「石破茂獲得自由派的支持，正是基於他比起右翼更能令人接受。官邸前集會的不少參與者還舉出批評高市早苗的標語，還有人對高市出任總裁後與參政黨聯合執政表示警惕。

然而，大批網友要求石破下台亦是事實，認為國政選舉二連敗已導致他無法獲得國民信任。也有人認為日本已與美國達成關稅協議，石破茂繼續任職的名義已不復存在。

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