泰國曼谷生鮮市場爆槍擊案釀6死 槍手犯案後自盡

〔即時新聞/綜合報導〕泰國首都曼谷當地一處知名生鮮市場,在今(28)日中午驚傳爆發槍擊案。根據泰國警方消息,這起事件目前造成至少6人死亡,包括犯案後當場自盡的槍手,警方正在調查相關事發原因。

綜合外媒報導,位於曼谷挽賜區(Bang Su)的高級生鮮市場「Or Tor Kor」,專出售農產品和當地食品,地點鄰近各國觀光客眾多的「恰圖洽市集」,附近還有1間警察局。網上瘋傳多張照片與影片,1名身穿黑色上衣與迷彩短褲、身上還背著軍用背包的槍手,在今日中午前往Or Tor Kor市場,並朝現場數名保全人員開槍,

從畫面顯示,槍擊案發生當下,市場民眾受到驚嚇,紛紛在市場內就地找掩護躲子彈,而這名槍手犯案後,坐在市場中央的1張椅子上舉槍自盡。根據負責監控曼谷醫院的緊急醫療中心「Erawan 」表示,這起事件造成4名保全與1名女攤販被殺害。

報導指出,目前警方正在確認兇嫌身分,並調查是否與目前的泰國、柬埔寨邊境衝突有關連。另據泰媒最新消息,這名槍手現年61歲,曾任職於與被槍擊的保全人員相同的公司,據稱他是在事發當下朝前同事開槍後,才持槍自裁。

此外,泰國當地槍枝管制不嚴格,民眾相對容易獲得槍枝,因此槍擊案不時在泰國發生。

