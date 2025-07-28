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    泰國曼谷生鮮市場爆槍擊案釀6死 槍手犯案後自盡

    網上瘋傳多張照片與影片，1名身穿黑色上衣與迷彩短褲、身上還背著軍用背包的槍手，在今（28）日中午前往泰國首都曼谷當地1處知名生鮮市場犯案。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    網上瘋傳多張照片與影片，1名身穿黑色上衣與迷彩短褲、身上還背著軍用背包的槍手，在今（28）日中午前往泰國首都曼谷當地1處知名生鮮市場犯案。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    2025/07/28 16:20

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國首都曼谷當地一處知名生鮮市場，在今（28）日中午驚傳爆發槍擊案。根據泰國警方消息，這起事件目前造成至少6人死亡，包括犯案後當場自盡的槍手，警方正在調查相關事發原因。

    綜合外媒報導，位於曼谷挽賜區（Bang Su）的高級生鮮市場「Or Tor Kor」，專出售農產品和當地食品，地點鄰近各國觀光客眾多的「恰圖洽市集」，附近還有1間警察局。網上瘋傳多張照片與影片，1名身穿黑色上衣與迷彩短褲、身上還背著軍用背包的槍手，在今日中午前往Or Tor Kor市場，並朝現場數名保全人員開槍，

    從畫面顯示，槍擊案發生當下，市場民眾受到驚嚇，紛紛在市場內就地找掩護躲子彈，而這名槍手犯案後，坐在市場中央的1張椅子上舉槍自盡。根據負責監控曼谷醫院的緊急醫療中心「Erawan 」表示，這起事件造成4名保全與1名女攤販被殺害。

    報導指出，目前警方正在確認兇嫌身分，並調查是否與目前的泰國、柬埔寨邊境衝突有關連。另據泰媒最新消息，這名槍手現年61歲，曾任職於與被槍擊的保全人員相同的公司，據稱他是在事發當下朝前同事開槍後，才持槍自裁。

    此外，泰國當地槍枝管制不嚴格，民眾相對容易獲得槍枝，因此槍擊案不時在泰國發生。

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    根據泰國警方消息，這起事件目前造成至少6人死亡，包括犯案後當場自盡的槍手。（法新社）

    根據泰國警方消息，這起事件目前造成至少6人死亡，包括犯案後當場自盡的槍手。（法新社）

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