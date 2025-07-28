頭皮被掀了！英18歲少女長髮遭遊樂設施捲入 現場濺血尖叫

英國少女遊樂場頭皮遭撕落，送醫搶救命危。（圖擷取自X@ladyjaggar）

2025/07/28 16:12

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名18歲少女在遊樂園搭乘設施時，長髮不慎被地板滾輪捲入，導致4分之3頭皮遭撕裂，現場血流如注、尖叫聲不斷，場面怵目驚心，她隨即被緊急送醫搶救。

英國《Daily Mail》報導，事發地點位於英格蘭漢普郡（Hampshire）內特利馬什村（Netley Marsh），當時正舉辦一年一度的蒸氣與工藝展（Netley Marsh Steam and Craft Show），這名少女的長髮被遊樂設施「歡樂屋」地板的滾輪捲住，導致4分之3的頭皮被扯落，當場血流如注、痛苦尖叫，情況相當駭人。

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目擊者、現場的護理師佩瑞（Emma Perry）描述，她在少女友人求救後立即趕來協助，「她頭皮幾乎整片被撕開，狀況令人震驚」，佩瑞陪伴少女直到救援人員趕到，並質疑這類臨時遊樂場的安全標準是否足夠。

主辦單位代表柯爾（Charles Cole）表示，這是一場罕見意外，強調安全始終是首要考量，事後該設施已緊急關閉，整起事件目前由警方與英國健康與安全執行局（HSE）共同調查。活動其餘展區則照常開放，持續至第三日結束。

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