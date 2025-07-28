為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    厄瓜多爆武裝攻擊 至少14平民死亡

    厄瓜多沿海地區27日發生2起武裝攻擊，販毒集團正在爭取沿海地區控制權。圖為厄瓜多警方繳獲毒品。（法新社）

    厄瓜多沿海地區27日發生2起武裝攻擊，販毒集團正在爭取沿海地區控制權。圖為厄瓜多警方繳獲毒品。（法新社）

    2025/07/28 15:59

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕厄瓜多當局稱，27日沿海地區發生2起武裝攻擊，造成至少14名平民死亡，其中包括1名兒童。販毒集團正在爭取沿海地區控制權。

    根據《法新社》報導，在第1起襲擊事件發生後，西南部城鎮埃爾恩帕爾梅（El Empalme）警察局長瓦倫西亞（Oscar Valencia）表示，大約有12人死亡和3人受傷。

    第2起襲擊事件發生後，瓦倫西亞指出，同一批襲擊者又向人開槍，造成2人死亡。

    瓦倫西亞聲稱，攻擊者駕駛2輛皮卡車，用手槍和步槍向受害者射擊；他補充，死者中包括1名12歲男孩。

    屍體被遺棄在1家酒舖入口處，數十名死者家屬坐在對面人行道上哭泣。

    此槍擊事件發生之際，厄瓜多暴力事件激增；根據官方數據，2025年前5個月，厄瓜多共發生4051起凶殺案。

    厄瓜多曾被認為是拉丁美洲和平堡壘，但由於跨國販毒集團擴張，使厄瓜多陷入了危機；這些販毒集團利用厄瓜多港口將毒品運往美國和歐洲。

    根據官方消息，全球73%古柯鹼產自厄瓜多。該國2024年繳獲毒品（大多為古柯鹼）達到創紀錄的294噸，而2023年繳獲毒品為221噸。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播