厄瓜多爆武裝攻擊 至少14平民死亡

厄瓜多沿海地區27日發生2起武裝攻擊，販毒集團正在爭取沿海地區控制權。圖為厄瓜多警方繳獲毒品。（法新社）

2025/07/28 15:59

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕厄瓜多當局稱，27日沿海地區發生2起武裝攻擊，造成至少14名平民死亡，其中包括1名兒童。販毒集團正在爭取沿海地區控制權。

根據《法新社》報導，在第1起襲擊事件發生後，西南部城鎮埃爾恩帕爾梅（El Empalme）警察局長瓦倫西亞（Oscar Valencia）表示，大約有12人死亡和3人受傷。

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第2起襲擊事件發生後，瓦倫西亞指出，同一批襲擊者又向人開槍，造成2人死亡。

瓦倫西亞聲稱，攻擊者駕駛2輛皮卡車，用手槍和步槍向受害者射擊；他補充，死者中包括1名12歲男孩。

屍體被遺棄在1家酒舖入口處，數十名死者家屬坐在對面人行道上哭泣。

此槍擊事件發生之際，厄瓜多暴力事件激增；根據官方數據，2025年前5個月，厄瓜多共發生4051起凶殺案。

厄瓜多曾被認為是拉丁美洲和平堡壘，但由於跨國販毒集團擴張，使厄瓜多陷入了危機；這些販毒集團利用厄瓜多港口將毒品運往美國和歐洲。

根據官方消息，全球73%古柯鹼產自厄瓜多。該國2024年繳獲毒品（大多為古柯鹼）達到創紀錄的294噸，而2023年繳獲毒品為221噸。

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