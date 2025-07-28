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    不理戰機和砲彈當頭飛過 泰國僧侶仍堅守家園

    在過去幾日的泰柬衝突中，泰國邊境附近的佛寺僧侶堅持不撤離，以免當地人失去精神支柱。（美聯社）

    在過去幾日的泰柬衝突中，泰國邊境附近的佛寺僧侶堅持不撤離，以免當地人失去精神支柱。（美聯社）

    2025/07/28 15:06

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕泰國和柬埔寨準備在馬來西亞談判結束24日爆發的邊境衝突，在過去幾天的戰火中，兩國有逾20萬人撤離家園，但在距離前線1座小鎮，有1座寺廟的泰國僧侶死守家園，堅持留下來幫助社區。

    英國《電訊報》（The Telegraph）27日報導，在距離泰國素林府（Surin Province）邊境僅6英里的1座寺廟裡，佛寺住持Phra Mahasanong Khantitharo受訪表示，前1個晚上泰柬兩軍戰火激烈，砲火轟鳴持續一整夜，還有1枚砲彈落在距離寺廟不到3英里處，寺廟的屋頂和窗戶都在嘎嘎作響。

    儘管生命面臨危險，該寺的住持和僧侶及其他邊境地區的僧侶仍拒絕離開，因為他們有責任為所服務的社區留守，即使必須在掩體中躲避砲彈和炸彈。僧侶Phra Phut Analayo表示：「如果我離開，那些依賴我們的人就會失去精神支柱。我也很害怕，但只要有機會，我暫時會留在這裡。」

    泰國和柬埔寨都是佛教國家，因此擁有許多共同的傳統和習俗。雖然兩國關係總體上和平，但兩國邊境的主權爭議屢屢破壞和平。最近的戰鬥是幾十年來最血腥的一次，也點燃民族主義狂熱浪潮，泰國僧侶直言這「令人憎惡」。

    泰國僧侶Phra Mahasanong表示：「柬埔寨人是我們的鄰居，我們不應該打仗。我不得不說，因果報應將會對此作出裁決。」

    這次的衝突已造成泰國22人死亡，其中大部分是平民。柬埔寨也有13人喪命，但尚不清楚其中是否包括27日宣布在戰鬥中陣亡的中將Duong Samnieng。與此同時，泰國已有超過13.9萬人撤離至安全地點，柬埔寨3個省份已有超過7.9萬人逃離。許多邊境村莊幾乎荒無人跡，學校和醫院都已關閉。

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