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    河北暴雨後山崩 4死8失蹤

    中國河北省今（28）日異常暴雨引發山崩，造成4人死亡與8人失蹤。（擷自X@vicky_hlm）

    中國河北省今（28）日異常暴雨引發山崩，造成4人死亡與8人失蹤。（擷自X@vicky_hlm）

    2025/07/28 14:48

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕中國河北省今（28）日異常暴雨引發山崩，造成4人死亡與8人失蹤，數千人因暴雨被迫撤離。

    根據《法新社》報導，河北省承德市附近一個村莊發生山崩，原因是是強降雨。中國緊急管理部表示，已派出一個工作小組前往環繞首都北京的河北省視察「嚴重」洪災情況。

    中國北方近日大片地區都被洪水淹沒，河北省26日創紀錄降雨造成2人死亡，河北省阜平縣週末有4600多人被疏散。鄰近山西省也發生一起公車事故，雖1人獲救，但有13人失蹤。

    中國首都北京同樣深受其端氣候影響，密雲縣郊區暴雨導致3000多人疏散。該地區水庫記錄自60多年前建成後最大入庫洪水。《法新社》記者27日在水庫南邊的穆家峪鎮，看到電線被土石流捲走，軍用車輛和救護車在被洪水淹沒的道路上艱難前行。

    中媒《新華社》指出，北京相關部門發布全國第二的暴雨預警和最高級別洪水預警，預計暴雨將持續到28日早上。

    中國是世上最大溫室氣體排放國，科學家認為溫室氣體加劇氣候變化，並導致極端天氣更加頻繁和劇烈。本月山東省山洪暴發已造成2人死亡和10人失蹤，四川省一條高速公路上的山崩也導致多輛汽車掉下山坡，造成5人死亡。

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