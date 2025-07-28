俄朝關係升溫 莫斯科直航平壤定期航班開通

俄國北風航空波音777-200ER客機在28日上午降落平壤，為莫斯科到平壤自1990年代中期以來首度直航。（美聯社）

2025/07/28 14:31

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《法新社》及《路透》報導，航班追蹤網站顯示，一架從莫斯科起飛的俄羅斯客機，28日上午降落在北韓首都平壤，為1990年代中期以來，兩國首都之間首次開通定期商業航程，顯示兩國關係升溫。

俄國聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）先前批准北風航空（Nordwind Airlines）每週營運2班往返莫斯科和平壤的航班，惟目前該航班每月營運1班，以協助穩定需求。

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航班追蹤平台FlightAware資料顯示，北風航空1架波音777-200ER客機於莫斯科27日晚間7時（台灣28日零時）從莫斯科謝瑞米提耶佛機場（Sheremetyevo Airport）起飛，經過8小時飛行後，在平壤時間28日上午9時15分降落。

北風航空機組人員奧列格（Oleg）告訴《法新社》：「這是一次歷史性事件，加強我們兩國之間的聯繫。」《俄新社》（RIA）發布的影片顯示，北韓官員和空服員在平壤國際機場向俄國乘客獻上鮮花，歡迎他們到來。據了解，俄新社在Telegram上稱，俄國自然資源部長科茲洛夫（Alexander Kozlov）也是首航航班乘客之一。

RIA另指出，該班機最多可搭載440名乘客，機票起價為4萬4700盧布（約1.67萬台幣），首班航班的機票很快就銷售一空。

在開通莫斯科直飛平壤航班之前，俄朝之間唯一的直飛航線是北韓高麗航空（Air Koryo）每週3次飛往俄國遠東地區海參崴的航班。至於莫斯科到平壤的客運鐵路服務也已於6月恢復，一趟旅程要花上10天。

俄國自2022年全面入侵烏克蘭後，持續改善與北韓的雙邊關係。平壤據報向莫斯科派遣武器和軍隊，以協助莫斯科攻打烏克蘭，以交換俄國提供核武技術支援。

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