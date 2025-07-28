罷免案沒過關 《彭博》警告：北京現在撿到槍了

國民黨立委徐巧芯在黨部慶祝，象徵親中在野黨成功擋下了這波公民團體的反撲。（路透）

2025/07/28 14:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕「反國會濫權」大罷免未竟全功，台灣的民主防線正面臨新的嚴峻挑戰。根據《彭博》（Bloomberg）深度分析，此次罷免案的挫敗，不僅讓親中的國民黨得以鞏固其在立法院的優勢，更等同於將新的政治籌碼，拱手讓給了虎視眈眈的北京政權，恐將加深台灣的政治僵局，並阻礙國防自主的進程。

報導中指出，726的罷免投票結果，24名國民黨立委全數過關，對賴清德總統的民進黨而言是一次打擊，粉碎了其奪回國會多數的希望。國際非政府組織「國際危機組織」（ICG）東北亞資深分析師楊念祖警告：「中國很可能利用這次的結果，大肆宣傳賴清德政府未獲台灣人民多數支持的論述，藉此詆毀其政策的合法性。」

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這次的結果，讓1場以「反親中、護民主」為主軸的公民運動，形同遭遇了1場壓倒性的失敗。《彭博》分析認為，罷免案的失利，可能讓北京更為大膽，相信賴清德總統的「抗中路線」已在國內「踢到鐵板」，進而對台持續施加經濟壓力，並為國民黨倡導更多「兩岸交流」打開大門。

在罷免案結束後隔日，中國國台辦隨即發表聲明，稱投票結果顯示「民進黨的政治操弄不得人心」，並指控民進黨「假民主之名，行獨裁之實」，其論述再次與國民黨如出一轍。

報導提到，隨著罷免威脅的解除，國民黨恐將更有恃無恐地挑戰未來的軍事預算分配，並持續推動爭議性法案。罷免案前夕，藍白兩黨再度聯手，否決了政府提名的7位大法官人選，已導致憲法法庭陷入停擺危機。如今，台灣關鍵的國造潛艦等國防自主計畫，未來恐將面臨在野黨更嚴苛的審查與杯葛。

東吳大學政治系教授蘇子喬分析，罷免案的結果顯示，單純以「護台灣、反中共」為訴求，未能與更關心民生經濟議題的多數選民產生共鳴。然而，民進黨秘書長林右昌則強調：「這場史無前例的公民運動，是由反共情緒與保衛台灣的渴望所驅動。」面對挫敗，他重申北京確實介入了台灣的內部事務。

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