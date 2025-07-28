杜拜打擊非法租住簡陋公寓 外籍勞工無處可去

杜拜官員發起打擊非法租住簡陋公寓行動。圖為1名移民工人居住的改造衣櫃。（美聯社）

2025/07/28 14:09

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕杜拜6月一棟高層建築發生火災後，官員發起打擊非法租住簡陋公寓行動，原因是擔心隔間式公寓有重大火災隱患。在杜拜官員行動下，許多外籍勞工無處可去。

根據《美聯社》報導，埃及移工赫沙姆（Hesham）在杜拜租住有兩間臥室的公寓，被分割成9個房間，供其他9人居住，他所謂的「家」只是一個改裝過的壁櫥，剛好能放一張床墊。

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住在這樣的環境赫沙姆每月要為此支付270美元（約台幣7962元），但杜拜政府勒令他搬離他的住處。赫沙姆聲稱，他要一直待在住處，直到房東把他趕出去。

赫沙姆只是眾多因非法轉租而被杜拜當局廣泛打擊的低薪外籍勞工之一。這些非法轉租房間包括一些擺放著雙層床的房間，這類床毫無隱私可言，但每晚只需幾美元。非法轉租也包括像赫沙姆居住的隔間式公寓，用膠合板、石膏板和塑膠浴簾，就可把一套公寓變成可容納10到20人的住處。

在杜拜政府行動下，一些被驅逐的人努力避免露宿街頭，因為乞討在街頭是違法的。另一些人擔心自己可能是下個遭驅逐對象，因為他們不確定檢查人員何時會來。

負責監管杜拜城邦的杜拜市政府拒絕《美聯社》採訪要求。該市政府在聲明中說，當局已各地開展檢查，以遏制火災和安全隱患。

該市政府強調，此舉將確保最高標準的公共安全，並提高租戶生活品質。

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