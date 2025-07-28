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    泰柬邊境居民逃離戰火 泰國提供安置動物服務

    泰國畜牧部門要求其地方辦事處為動物提供安全空間。（美聯社）

    泰國畜牧部門要求其地方辦事處為動物提供安全空間。（美聯社）

    2025/07/28 13:44

    〔編譯謝宜哲／綜合報導〕隨著泰柬邊境居民逃離戰火，許多人試圖帶走他們的動物。對於那些難以帶走的動物，泰國畜牧業官員介入並提供協助。

    根據《美聯社》報導，泰國畜牧部門要求其地方辦事處為動物提供安全空間，多個邊境府份的辦事處宣布已準備好。素林府（Surin）當地畜牧育種研究中心門前，放置幾個籠子作為臨時犬舍。截至27日，中心內共有5隻狗和2隻貓，該中心可容納約20隻動物。

    畜牧育種研究中心主任孔蘇克（Sornchai Kongsook）表示，主人可免費將寵物留在中心，但他們必需能夠每天前來照顧動物。

    孔蘇克指出，研究中心除了歡迎寵物外，也歡迎牲畜，但目前沒有主人將牲畜留在中心。他補充，泰國官員已經準備好食物，分發給留在危險地區的乳牛和水牛。許多泰國東北部居民是農民，通常擁有牲畜，其中一些牲畜如今已基本在荒蕪地區放牧。

    泰國政府的貼心措施，提供寵物主人極大幫助。小學教師杜安沃（Wilawan Duangvao）26日接到命令撤離位於普拉薩特（Prasat）的家後，將她的2隻愛犬卡烏托姆（Khawtom）和凱頓（Khaitun）留在收容所。

    杜安沃說，離開她的寵物是一個艱難決定，但她不能待在家裡，需要為寵物們找到一個較安全的地方。她強調，非常感謝官員們為她的寵物提供安全空間。

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