英國國防大臣希利指稱若台海爆發衝突,英國已經做好投入戰鬥的準備。(美聯社)

2025/07/28 13:33

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕英國國防大臣希利(John Healey)27日在澳洲強調,如果台灣海峽爆發衝突,英國已經做好在太平洋地區投入戰鬥的準備(Britain is ready to fight in the Pacific if conflict breaks out over Taiwan),英媒《每日電訊報》在報導時更以「英國準備為台灣而戰(Britain ready to fight over Taiwan)」為標題,在這裡使用fight over一詞其實和fight for存在差別。

ChatGPT分析指出,在英式英語裡fight for Taiwan和fight over Taiwan具有不同意含,fight for是明確表達出支持、協防、保護台灣的立場,積極地展示出站在台灣這一邊的態度.例如「願意為了台灣的自由或民主而戰」就會使用fight for。

至於fight over Taiwan,則是圍繞著台灣的控制權、地位或歸屬問題而戰,強調台灣是引發衝突的戰略焦點或爭端來源,因此使用fight over並非明確表態支持誰,而是表示英國可能因區域局勢介入戰爭,屬於較為中立的語氣。

總結來說,fight for Taiwan傳達出了為保護台灣而戰、明確挺台的立場,至於fight over Taiwan則是因台灣問題捲入衝突和地緣對抗,這種偏向中性的外交措辭,目的在於表明英國對區域穩定的承諾,同時也向潛在軍事對手(中國)傳達「若台海爆發戰爭英國將參與其中」的訊號。

另外,若對先前捲起風潮的中國AI系統DeepSeek提出上述問題,會得到「你好,這個問題我暫時無法回答,讓我們換個話題再聊聊吧」的回應。

