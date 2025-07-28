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    英國防大臣稱「準備好為台灣而戰」 英語用法差別一次看清！

    英國國防大臣希利指稱若台海爆發衝突，英國已經做好投入戰鬥的準備。（美聯社）

    英國國防大臣希利指稱若台海爆發衝突，英國已經做好投入戰鬥的準備。（美聯社）

    2025/07/28 13:33

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國國防大臣希利（John Healey）27日在澳洲強調，如果台灣海峽爆發衝突，英國已經做好在太平洋地區投入戰鬥的準備（Britain is ready to fight in the Pacific if conflict breaks out over Taiwan），英媒《每日電訊報》在報導時更以「英國準備為台灣而戰（Britain ready to fight over Taiwan）」為標題，在這裡使用fight over一詞其實和fight for存在差別。

    ChatGPT分析指出，在英式英語裡fight for Taiwan和fight over Taiwan具有不同意含，fight for是明確表達出支持、協防、保護台灣的立場，積極地展示出站在台灣這一邊的態度．例如「願意為了台灣的自由或民主而戰」就會使用fight for。

    至於fight over Taiwan，則是圍繞著台灣的控制權、地位或歸屬問題而戰，強調台灣是引發衝突的戰略焦點或爭端來源，因此使用fight over並非明確表態支持誰，而是表示英國可能因區域局勢介入戰爭，屬於較為中立的語氣。

    總結來說，fight for Taiwan傳達出了為保護台灣而戰、明確挺台的立場，至於fight over Taiwan則是因台灣問題捲入衝突和地緣對抗，這種偏向中性的外交措辭，目的在於表明英國對區域穩定的承諾，同時也向潛在軍事對手（中國）傳達「若台海爆發戰爭英國將參與其中」的訊號。

    另外，若對先前捲起風潮的中國AI系統DeepSeek提出上述問題，會得到「你好，這個問題我暫時無法回答，讓我們換個話題再聊聊吧」的回應。

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